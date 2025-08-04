الرياض - كتبت رنا صلاح - في كل مطبخ قد تجد كنزا صحيا لا ينتبه إليه الكثيرون، إنه بذور القطن، تلك الحبوب الصغيرة التي قد يظن البعض أنها بلا قيمة، لكنها في الحقيقة تحمل تركيبة فريدة من العناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تمنح الجسم فوائد مذهلة، خاصة في علاج النقرس والتهابات المفاصل.

عشبة رخيصة الثمن متوفرة في كل مطبخ تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها

تحتوي بذور القطن على مركبات مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف التورم وتقليل الألم الناتج عن تراكم حمض اليوريك في المفاصل، وهو السبب الرئيسي لمرض النقرس، كما تعمل على تحسين مرونة المفاصل وتقليل تيبسها مع الاستخدام المنتظم.

فوائد أخرى لا تقل أهمية

تحسين صحة القلب: غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساهم في خفض الكولسترول الضار وحماية الشرايين.

تعزيز المناعة: تحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتدعم مقاومة الجسم للأمراض.

دعم صحة الكبد: تساعد في تنقية الكبد وتحسين وظائفه.

طريقة الاستعمال

يمكن استخدام بذور القطن بعد تنظيفها جيدًا وتحميصها، ثم طحنها وإضافتها إلى العصائر أو الحساء، أو تناولها كمشروب دافئ بعد غليها في الماء، كما يمكن استخلاص زيت بذور القطن واستخدامه في الطهي أو كدهان موضعي للمفاصل المؤلمة.

الخلاصة: بذور القطن ليست مجرد بقايا نباتية، بل علاج طبيعي متكامل موجود في متناول يدك، رخيصة الثمن لكنها غنية بالفوائد، فإذا كنت تعاني من النقرس أو آلام المفاصل فقد تكون هذه البذور الصغيرة هي سر راحتك وعلاجك.