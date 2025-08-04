الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الكراث من النباتات القديمة التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، ليس فقط في الطهي بل أيضًا في الطب التقليدي، لما له من خصائص علاجية مذهلة. وقد وصفه بعض الخبراء بأنه “عشبة تُدفع فيها مليون دولار” لما يتمتع به من فوائد صحية كبيرة، خصوصًا في التحكم بمستوى السكر في الدم والتخفيف من آلام المفاصل.

"زارعينها في الغيطان والجناين".. عشبة سحرية تخفض معدل السكر بالدم وتعتبر الحل الأمثل لـ التهاب

الكراث هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة البصل والثوم، ويشبههما في الشكل إلى حد كبير، لكنه يتميز بنكهة أخف وألطف. يُستخدم الكراث في المطبخ كمكوّن في الحساء والسلطات والأطباق المطهية، لكنه في الحقيقة يحمل كنوزًا غذائية ودوائية قلّ أن تتوفر في غيره من النباتات.

أولًا: الكراث ومعدل السكر في الدم

تشير دراسات حديثة إلى أن الكراث يحتوي على مركبات فعالة تساعد في خفض مستوى السكر في الدم بطريقة طبيعية، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

من أبرز هذه المركبات:

الأليسين: وهي مادة موجودة أيضًا في الثوم، تعمل على تحسين حساسية الخلايا للأنسولين.

مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد: التي تقلل من الالتهاب وتحسن وظائف البنكرياس.

تناول الكراث بانتظام، سواء طازجًا أو مطهوًا، قد يساعد في ضبط مستوى الجلوكوز ويمنع التقلبات المفاجئة في السكر، مما يجعله خيارًا طبيعيًا رائعًا لمرضى السكري.

ثانيًا: الكراث والتهاب المفاصل

يُعاني الكثيرون من آلام المفاصل الناتجة عن الالتهابات المزمنة أو التقدم في السن. وهنا يظهر الكراث كعلاج طبيعي فعال، بفضل محتواه العالي من:

فيتامين K: الضروري لصحة العظام والمفاصل.

مركبات الكبريت: التي تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين مرونة المفاصل.

مضادات الأكسدة: التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا.

يُساهم الكراث في تخفيف التورم والتيبّس، كما يعمل على دعم إنتاج الكولاجين، مما يُحسّن من ليونة المفاصل ويُقلّل من حدة الألم.

ثالثًا: فوائد صحية أخرى للكراث