الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم الأعشاب الطبية، هناك نباتات بسيطة المظهر لكنها تحمل في داخلها قوة علاجية مدهشة، ومن بينها الريحان، تلك العشبة الخضراء ذات الرائحة الزكية التي تضيف نكهة مميزة للطعام، لكنها أيضا تحمل فوائد صحية جعلتها تحتل مكانة خاصة في الطب الطبيعي منذ مئات السنين.

تطهير طبيعي للجسم من السموم

الريحان غني بمضادات الأكسدة والزيوت العطرية التي تعمل على طرد السموم من الكبد والكلى، وتحسين عملية تنقية الدم، مما ينعكس على صحة الجسم بالكامل ويمنحه طاقة ونشاطا متجددا.

تصنع المعجزات: عشبة خضراء برائحة حلوة وبسعر التراب تزيل السموم من الجسم وتمنع ارتفاع سكر الدم.. وفوائد أخرى

تشير الأبحاث إلى أن تناول الريحان بانتظام يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم ومنع ارتفاعه المفاجئ، وذلك بفضل تأثيره على تحسين استجابة الجسم للأنسولين ودعم عملية التمثيل الغذائي للسكريات.

فوائد أخرى مذهلة

تهدئة التوتر والقلق وتحسين المزاج

دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ

تعزيز صحة القلب وخفض الكولسترول

تقوية جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات

طرق بسيطة للاستفادة منه

يمكنك تناول الريحان طازجا في السلطات، أو إضافته للأطباق الساخنة في اللحظات الأخيرة من الطهي للحفاظ على نكهته وفوائده، كما يمكن غليه في ماء وشربه كمشروب عشبي دافئ يمد الجسم بفوائده العلاجية.

الخلاصة: الريحان ليس مجرد عشب لإضافة نكهة للطعام، بل هو صيدلية طبيعية تزيل السموم، تحمي من ارتفاع السكر، وتمنح الجسم حصانة ضد العديد من الأمراض، وكل ذلك بسعر زهيد وفي متناول يد الجميع.