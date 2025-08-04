عشبة من الجنة تفتت الحصوات وتخفض السكر التراكمي وتنظف الكبد من السموم وتعزز وظائف الكلى!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكزبرة تعد من الاعشاب المهملة رغم أنها موجودة تقريبا في كل مطبخ، وتستخدم كإحدى التوابل الشهيرة في اعداد الاطعمة الشهية في مختلف انحاء العالم تتميز برائحتها القوية ومذاقها الفريد، كما أن لها فوائد صحية كثيرة لا يمكن حصرها.

تحتوي بذور الكزبرة المجففة على زيت عطري يستخدم لاضفاء نكهة مميزة على الطعام، ويستخدم ايضا في الطب الطبيعي تشبه نكهتها نكهة الكمون والكراوية، وتضاف إلى العديد من الأطباق لإثراء طعمها.

أهمية الكزبرة

وفقا لتقارير صحية منشورة، تعد الكزبرة من النباتات التي تساهم في تنظيف الجسم من السموم، فهي تساعد في تطهير الكبد من الدهنية، وتعزز وظائف الكلى، وتمنع تكون الحصى، كما تساعد في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم.

هذا النبات العشبي غني بالمعادن المفيدة التي تسحب السموم والمعادن الثقيلة من مجرى الدم، وتطهر الأعضاء الداخلية وانسجة الجسم، مما يساهم في تقوية المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة.

يمكن الاستفادة من الكزبرة بعدة طرق بسيطة وفعالة، منها:

ماء الكزبرة:

وهو من أسهل الطرق للاستهلاك. تغلى حزمة من الكزبرة الطازجة في كمية مناسبة من الماء لمدة كافية، ثم تصفى وتحفظ في زجاجة يشرب هذا الماء باردا على مدار اليوم، وتكرار هذه الطريقة لبضعة ايام يظهر تحسنا ملحوظا في صحة الجسم، خاصة في دعم وظائف الكلى.

حساء الكزبرة مع الليمون:

وهي وصفة لذيذة وسهلة. يغلى مقدار من الكزبرة في ماء، ثم تخلط المكونات جيدا بعد إضافة القليل من عصير الليمون وكريمة الطهي والملح والفلفل ويمكن استخدام النشا للحصول على قوام أكثر سماكة يفضل تناول هذا الحساء دافئا، وهو مفيد ومغذي.

الكزبرة ليست فقط نبتة لإضفاء النكهة، بل هي كنز طبيعي من الفوائد الصحية التي تدعم الجسم وتساعده على التخلص من السموم وتحسين وظائف الأعضاء الحيوية.