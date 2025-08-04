جوزك هينسى التليفون وأصحابه لما يشوفك.. هاتي كريم أفين من الصيدلية وتعالي أعرفك تعملي بيه ايه هيغير حياتك

الرياض - كتبت رنا صلاح - لو بشرتك تعبانة، مجهدة، أو دايمًا حساسة لأي منتج، فالحل عندك في الصيدلية، “كريم أفين” مش بس كريم عادي، ده كنز في أنبوبة صغيرة، وممكن تحوّليه لماسك طبيعي يغذي بشرتك، يرطبها، ويعالج مشاكل كتير من أول استخدام، وبفضل تركيبته الطبية واللطيفة، بقى من أكتر الكريمات اللي بتوصي بيها أطباء الجلد، خصوصًا للبشرة الحساسة والمتهيجة، وفي المقال ده هقولك تعملي إزاي ماسك بسيط وفعال باستخدام كريم أفين، وهشرحلك طريقة التحضير، وفوائده اللي هتخليكي مش هتستغني عنه أبدًا.

كريم “أفين” من المنتجات الطبية المشهورة بتركيبتها اللطيفة على البشرة، لكنه مش بس كريم ترطي، وتقدري تعملي منه ماسك طبيعي سحري هيغيّر شكل بشرتك تمامًا لو استخدمتيه بالطريقة دي:

المكونات المطلوبة

كمية صغيرة من كريم “Avene Cicalfate” أو “Avene Tolerance”.

ملعقة صغيرة من جل الصبار الطبيعي.

نقطتين من زيت اللوز أو زيت فيتامين E (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام

اخلطي المكونات كويس جدًا في طبق صغير.

وزّعي الماسك على بشرتك بعد التنظيف، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بماء فاتر ثم مرري قطنة بماء ورد لغلق المسام.

فوائد الماسك للبشرة