الرياض - كتبت رنا صلاح - هذه الوصفة التي لاقت اهتماما كبيرا من الباحثين عن خسارة الوزن تعتبر خيارا يمكنك تجربته أيضا، فهي مشروب فعال في التخلص من الدهون العنيدة، خاصة تلك الموجودة في منطقة البطن والخصر والجوانب والردفين يساعد هذا المشروب على التخلص من الدهون التي يصعب التعامل معها عادة، ويمنحك نتائج سريعة وملموسة.

كوب ساخن من هذا العشبة هيخسرك 18 كيلو ويفتك الكرش في 3 أيام فقط حتى لو الدهون عنيدة ولهو فوائد اخرى

بعد الاستمرار عليه والحصول على النتيجة المطلوبة، يمكنك ارتداء ما ترغبين فيه بكل ثقة وراحة دون شعور بالإحراج أو الانزعاج من شكل الجسم.

طريقة تحضير المشروب:

أحضري كمية مناسبة من الشمر واطحنيه جيدا حتى يصبح ناعما.

ضعي ملعقة كبيرة من الشمر في كوب قابل للإغلاق.

قومي بغلي الماء، ثم اسكبيه على الشمر مباشرة داخل الكوب.

حركي الخليط قليلا ثم أغلقي الكوب جيدا حتى لا تتطاير الزيوت المفيدة.

اتركيه حتى يصبح دافئا، ثم اشربيه وهو مائل للسخونة.

احرصي على تناول هذا المشروب بانتظام، واهتمي بتناول وجبات صحية ومتنوعة يفضل شرب هذا المشروب قبل الوجبات، ثم بعد مرور فترة قصيرة، يمكنك شرب الشاي الأخضر.

لا تهملي شرب الماء خلال اليوم، وتأكدي من شرب كمية كافية لدعم عملية التمثيل الغذائي وتسهيل التخلص من السموم والدهون.

مشروبات أخرى مفيدة لخسارة الوزن:

– دقيق الشوفان مع الحليب:

هذا المشروب يعد خيارا مغذيا ومفيدا، إذ يشعرك بالشبع بفضل غناه بالألياف، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام، ويساهم في تقليل السعرات الحرارية اليومية.

– الليمون الدافئ: