الرياض - كتبت رنا صلاح - في كل مطبخ هناك كنز صحي لا يقدر بثمن، ورغم بساطته الا ان تأثيره الصحي يفوق اقوى الادوية الكيميائية، انه عصير الليمون، المشروب الطبيعي الذي اذهل الباحثين بقدرته الفائقة على خفض مستويات السكر التراكمي وحرق الجلوكوز في الدم بسرعة ملحوظة، مما يجعله سلاحا فعالا في مواجهة مرض السكري والحفاظ على توازن مستويات السكر في الجسم.

اوراق هذه العشبة تصنع المعجزات مشروب سحري له مفعول جبار لخفض نسبة السكر التراكمي وحرق الجلوكوز في الدم

يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الاكسدة التي تحسن من قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز واستخدامه كمصدر للطاقة بدلا من تركه يتراكم في مجرى الدم، كما انه يساعد على تحفيز انتاج الانسولين الطبيعي في الجسم مما يساهم في ضبط مستويات السكر بشكل طبيعي.

التأثير السريع على الجلوكوز

عند تناول عصير الليمون قبل الوجبات او بعدها مباشرة، يعمل على ابطاء امتصاص السكريات من الطعام، ويمنع الارتفاع المفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، وهو ما يجعل الجسم قادرا على الحفاظ على مستوى سكر ثابت ومنتظم.

طريقة التحضير للحصول على اقصى فائدة

اعصر ثمرة ليمون طازجة في كوب ماء فاتر، ويمكن اضافة ملعقة صغيرة من بذور الشيا او القليل من اوراق النعناع الطازجة لتعزيز الفوائد، تناول هذا المشروب مرتين يوميا صباحا ومساء، وستلاحظ الفرق في نشاطك وصحتك وفي نتائج فحص السكر التراكمي خلال فترة قصيرة.