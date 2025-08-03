الرياض - كتبت رنا صلاح - مع التقدم في العمر تبدأ علامات الإرهاق والترهل بالظهور تدريجيا على الوجه، خصوصا بعد سن الخامسة والعشرين، حيث يقل إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، وهو ما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد وظهور الخطوط الدقيقة وبينما تلجأ الكثيرات إلى المنتجات التجارية الباهظة، هناك حلول طبيعية بسيطة ومتوفرة يمكن إعدادها في المنزل تمنح بشرتك إشراقة شبابية ومظهرا مشدودا بدون تكلفة عالية أو مواد كيميائية إليك وصفة فعالة لتحضير كريم ليلي منزلي يعمل على تغذية البشرة، وشدها، وتعزيز إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.

"سر جمال المغربيات"... طريقة عمل كولاجين منزلي يخلصك من تجاعيد الوجه و العين والانتفاخات والهالات

حبة بنجر طازجة

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

70 مل من ماء الورد

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو

10 قطرات من زيت الجوجوبا

خطوات التحضير

1. تحضير عصير البنجر

قومي بتقشير البنجر وبشره ناعما، ثم استخرجي العصير باستخدام شاش أو مصفاة دقيقة البنجر غني بالعناصر التي تدعم نضارة البشرة وتحفز تجديد خلاياها.

2. إعداد قاعدة الكريم

في قدر صغير، ضعي عصير البنجر مع ماء الورد والنشا وسخني الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يتحول لقوام كريمي متجانس هذا الخليط يعمل على تماسك الكريم وترطيب البشرة بعمق.

3. تحضير جل بذور الكتان

في قدر منفصل، ضعي بذور الكتان مع الماء، واتركيها تغلي ثم خففي النار حتى يتحول المزيج إلى مادة لزجة تشبه الجل بعد أن يبرد قليلا، قومي بتصفيته.

4. مزج المكونات النهائية

أضيفي جل الكتان إلى خليط البنجر بعد أن يبرد، ثم ضعي زيت اللوز الحلو وزيت الجوجوبا قلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على كريم ناعم القوام جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

في المساء، اغسلي وجهك جيدا وجففيه.

ضعي كمية صغيرة من الكريم على بشرتك ودلكي بلطف بحركات دائرية للأعلى.

اتركي الكريم طوال الليل بدون شطف.

في الصباح، اغسلي وجهك بماء فاتر وواصلي روتين العناية المعتاد.

طريقة الحفظ

ضعي الكريم في عبوة زجاجية نظيفة ومحكمة الإغلاق، واحتفظي به في الثلاجة يفضل استخدامه خلال أسبوع من تحضيره للحصول على أفضل النتائج.