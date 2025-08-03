الرياض - كتبت رنا صلاح - تزايد الاهتمام بالعناية بالبشرة والبحث عن بدائل طبيعية وآمنة للمستحضرات الكيميائية، تبرز وصفة كريم النشا وورق الغار كواحدة من الطرق الفعالة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها إذ تعتمد هذه الوصفة على مكونات طبيعية مشهورة بفوائدها الجمالية، مثل النشا المعروف بخصائصه المبيضة، وورق الغار الغني بمضادات الأكسدة التي تحارب التصبغات وتمنح البشرة إشراقة طبيعية.

«الهنود كانوا مخبينها عننا»!!... وصفة كريم النشا وورق الغار للقضاء على التجاعيد هترجعي شباب حتى لو عمرك فوق70

2 ملعقة كبيرة من النشا

¾ كوب من مغلي ورق الغار

2 ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير

هذه الوصفة طبيعية وآمنة يمكن إعدادها بسهولة في المنزل، لتمنحك بشرة أكثر إشراقًا ونعومة دون الحاجة لمستحضرات التجميل باهظة الثمن من خلال اتباع الخطوات التالية:

ضع مغلي ورق الغار في وعاء متوسط الحجم واضف إليه النشا مع التقليب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

اضف الفازلين وزيت الزيتون، ويتم مزج المكونات حتى نحصل على قوام كريمي متماسك ويستخدم الكريم على الوجه قبل النوم ويترك طوال الليل، ثم اغسل في الصباح بالماء الفاتر.

يمكن تكرار الاستخدام يوميًا بأمان للحصول على نتائج سريعة ودائمة.