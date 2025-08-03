الرياض - كتبت رنا صلاح - أصبح الكثيرون يبحثون عن بدائل آمنة لمنتجات العناية الشخصية، وعلى رأسها مزيل العرق إذ أن المنتجات التجارية غالباً ما تحتوي على مركبات كيميائية قد تؤثر سلباً على صحة الجلد مع الاستخدام المتكرر، مثل الألومنيوم والبارابين والعطور الصناعية لذلك، نقدم لكم اليوم طريقة فعالة لتحضير مزيل عرق طبيعي بالكامل في المنزل، بمكونات آمنة على البشرة ونتائج مبهرة تدوم طوال اليوم.

«ياريتني عرفتها من زمان».. طريقة عبقرية لعمل مزيل عرق طبيعي 100% من غير كيماويات | وفري فلوسك

المزيلات التجارية تعمل غالباً على سد المسام وتعطيل عملية التعرق الطبيعية، مما يمنع الجسم من التخلص من السموم كما أن بعض مكوناتها تسبب التهابات أو اسمراراً في منطقة تحت الإبط، خصوصاً لدى أصحاب البشرة الحساسة في المقابل، يوفر مزيل العرق الطبيعي حلاً مثالياً حيث يمتص الرطوبة، ويكافح البكتيريا المسببة للرائحة، دون أن يضر الجلد أو يؤثر على وظائفه الحيوية.

مكونات مزيل العرق الطبيعي الفعال

يعتمد مزيل العرق المنزلي على مجموعة من المواد الطبيعية الفعالة والمغذية للبشرة، أبرزها زيت جوز الهند المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا وقدرته على ترطيب الجلد بعمق، بالإضافة إلى نشا الذرة أو بودرة التالك لامتصاص الرطوبة، وصودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) كمضاد قوي للروائح الكريهة ولتعزيز الفعالية والرائحة، يضاف زيت شجرة الشاي لمحاربة البكتيريا، مع بضع قطرات من زيت اللافندر أو الليمون لإضفاء عطر طبيعي يدوم طويلاً.

خطوات تحضير مزيل العرق الطبيعي

ابدئي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند في وعاء نظيف، ويفضل تسييحه قليلاً إذا كان صلباً، أضيفي إليه ملعقتين من نشا الذرة وقلبي حتى يذوب تماماً، ثم أضيفي ملعقتين من صودا الخبز وامزجي جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي إذا كان القوام سائلاً، أضيفي القليل من النشا حتى يتماسك بعد ذلك، أضيفي عشر قطرات من زيت شجرة الشاي وخمس قطرات من زيت عطري حسب اختيارك، ثم انقلي المزيج إلى عبوة معقمة واحتفظي به في مكان بارد أو داخل الثلاجة خاصة في الصيف.

كيفية الاستخدام للحصول على أفضل نتائج

ضعي كمية صغيرة جدًا بحجم حبة عدس تحت الإبطين بعد الاستحمام أو في الصباح على بشرة نظيفة وجافة تمامًا ستلاحظين اختفاء الرائحة الكريهة فورًا وبقاء شعور بالانتعاش يدوم طوال اليوم، لا حاجة لتكرار الاستخدام أكثر من مرة في اليوم، إلا في حالات التعرق الزائد أو بعد النشاط البدني.

نصائح للحصول على أقصى استفادة

إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك تقليل كمية بيكربونات الصوديوم أو استبدالها بمسحوق الأروروت وفي الأجواء الحارة، يفضل حفظ المزيل في الثلاجة للحفاظ على قوامه.كما يمكنك تخصيص الرائحة حسب ذوقك باستخدام زيوت عطرية مثل النعناع أو البرتقال أو خشب الصندل.