الرياض - كتبت رنا صلاح - تزايدت مؤخرا مشكلات الهضم والإمساك الناتجة عن العادات الغذائية غير الصحية، فيبحث الكثيرون عن حلول طبيعية وآمنة تساعد في تنظيف القولون وتحسين أداء الجهاز الهضمي، وتعد عشبة السنا واحدة من أكثر الأعشاب استخدامًا في الطب الشعبي لعلاج الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء.

«وداعا للبراز المتحجر والام القولون».. تنظيف القولون والتخلص من الانتفاخ بعشبة جهنمية في 5 دقائق!

يمثل القولون جزء أساسي من الجهاز الهضمي، إذ يسهم في امتصاص العناصر المتبقية من الطعام، ويساعد على التخلص من الفضلات لكن تراكم هذه الفضلات لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإمساك أو ما يعرف بـ”البراز المتحجر”، مما يسبب الشعور بالانتفاخ والتعب المستمر.

أهمية تنظيف القولون

يمتد القولون داخل الجسم بطول يقارب 6 أقدام، ويتكون من أجزاء متعددة تشمل القولون الصاعد، النازل، السيني، والأعور وتنظيفه بانتظام يساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تقليل الانتفاخات، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

السنا ملين طبيعي لتنظيف القولون

تعتبر عشبة السنا من أشهر الملينات الطبيعية في الطب البديل، حيث تعمل على تحفيز حركة الأمعاء بفعالية، مما يساعد على تنظيف القولون والتخلص من الفضلات المتراكمة وغالبًا ما تستخدم على شكل شاي، ويمكن مزجها مع أعشاب أخرى مثل الزنجبيل أو القرفة لتحسين المذاق وتخفيف الأعراض الجانبية.

أفضل طرق استخدام عشبة السنا

تحضير شاي السنا:

ملعقة صغيرة من أوراق السنا أو كيس شاي.

كوب ماء مغلي.

يُترك منقوعًا 10-15 دقيقة، ويمكن إضافة العسل أو القرفة.

ينصح بتناوله قبل النوم، حيث يبدأ مفعوله بعد 6-12 ساعة.

يمكن استخدام كبسولات السنا وهي تتوفر في الصيدليات، ويفضل استخدامها تحت إشراف طبي لتفادي الأعراض الجانبية كالتقلصات أو الغثيان او مزج السنا مع أعشاب أخرى مثل النعناع أو الشمر أو الزنجبيل لتهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ.