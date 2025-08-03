الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت أبحاث حديثة أن شجرة الكاري – المعروفة علميا باسم Murraya koenigii والتابعة لعائلة Rutaceae – تمتلك خصائص علاجية مدهشة، خاصة في ما يتعلق بتنظيم مستويات السكر في الدم.

أشهر عشبة هندية في الوطن العربي.. تخفض السكر في الدم في دقائق معدودة وتحسين وظائف الكبد والكلى!!

تنمو شجرة الكاري أساسا في منطقة الخليج الهندي، وقد أصبحت أوراقها من المكونات الأساسية في المطبخ الهندي والعالمي، ليس فقط لنكهتها الفريدة، بل أيضا لقيمتها الطبية والغذائية العالية.

وتعرف أوراقها بفعاليتها في دعم صحة مرضى السكري من خلال عدة آليات:

غنية بالمعادن الحيوية:

تحتوي أوراق الكاري على الحديد، النحاس، والزنك، وهي عناصر مهمة لدعم استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

تحسين وظائف الكبد والكلى:

تساهم هذه الأوراق في تعزيز قدرة الكبد والكلى على تحطيم الكربوهيدرات، مما يقلل العبء على البنكرياس ويحسن التحكم في سكر الدم.

المساعدة في خسارة الوزن:

يعتبر فقدان الوزن من العوامل المهمة لضبط مستويات السكر، وتساعد أوراق الكاري في هذا الجانب عند استهلاكها بانتظام.

طرق استخدام أوراق الكاري لمرضى السكري

للاستفادة من الخصائص العلاجية لأوراق الكاري، يوصى بالطرق التالية:

مضغ الأوراق طازجة صباحا:

يفضل تناول ما بين 6 إلى 8 أوراق يوميا على معدة فارغة، خاصة لمن لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري.

تحميص الأوراق وإضافتها للطعام:

يمكن استخدامها كنكهة مضافة للأرز أو الحساء والمأكولات المختلفة.

إضافتها إلى المشروبات:

مثل خلطها مع اللبن المخفوق أو مع عصير الليمون لتحسين الطعم وزيادة الفائدة.

لم تعد أوراق الكاري مجرد عنصر مطبخي، بل أصبحت علاجا طبيعيا واعدا في مجال مكافحة السكري والأمراض المزمنة المرتبطة به ومع إدراجها في النظام الغذائي اليومي، يمكن أن تلعب دورًا تكميليا فعالا إلى جانب الأدوية والنظام الغذائي المتوازن، مما يعزز فرص السيطرة على المرض وتحسين جودة الحياة.