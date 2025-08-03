الرياض - كتبت رنا صلاح - تتعرض البشرة لحالة من الإجهاد نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتلوث، والاستخدام الخاطئ لمنتجات المكياج، مما قد يؤدي إلى فقدان الترطيب والمرونة، وبالتالي تسريع ظهور التجاعيد، سواء كانت خطوطًا دقيقة أو علامات تمدد واضحة.

هتبقي قمر 14.. أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة من أول استعمال

لكن يمكن الحفاظ على بشرة مشدودة، صحية، ونضرة من خلال استخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية التي توفر ترطيبًا عميقًا وتحميها من علامات التقدم في السن، وفيما يلي أبرز هذه الزيوت:

زيت الصبار

يُعد من أفضل الزيوت التي تساعد على شد البشرة وتنظيف المسام، فبعد تنظيف الوجه جيدًا من بقايا المكياج والأتربة، قومي بتدليك بشرتكِ بكمية مناسبة من زيت الصبار، واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، إذ يُساهم في تضييق المسام ومنح بشرتكِ ترطيبًا ملحوظًا وإشراقة صحية.

زيت جوز الهند

يتميّز زيت جوز الهند بغناه بالأحماض الدهنية التي تُقاوم البكتيريا وتعمل كمرطّب طبيعي فعّال، وكل ما عليكِ فعله هو استخدامه في روتينكِ الليلي بعد تنظيف البشرة، ثم دلكيه بلطف على الوجه واتركيه لمدة 5 دقائق قبل غسله جيدًا، وستلاحظين أن بشرتك أصبحت أكثر نعومة ومرونة وخالية من الترهلات.

زيت الزيتون

يُعتبر زيت الزيتون من الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة التي تُعزز مرونة البشرة وتُقاوم الترهلات، فقط نظّفي وجهكِ جيدًا، ثم قومي بتدليكه بكمية مناسبة من زيت الزيتون واتركيه لبعض الوقت ليغذّي خلايا البشرة من الأعماق ويحافظ على مظهرها الصحي والمشدود.

زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو مليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لإنتاج الكولاجين، لذا فهو مثالي للبشرة المجهدة أو التي بدأت تظهر عليها علامات التقدّم في العمر، استخدميه لتدليك الوجه بلطف، حيث يساعد على علاج التجاعيد، تقليل حجم المسام، ومنع تمددها مستقبلًا.

عصير الليمون مع العسل

يحتوي العسل على مضادات أكسدة تساهم في شد البشرة، بينما يتميز عصير الليمون بخصائص مضادة للبكتيريا تُساعد في حماية بشرتكِ من الالتهابات وتأثيرات المكياج الضارة، فقط امزجي ملعقة من العسل الطبيعي مع بضع قطرات من عصير الليمون، ثم ضعي الخليط على وجهكِ لمدة 10 دقائق، وبعدها اغسليه بلطف لتحصلي على بشرة ناعمة ومشدودة.