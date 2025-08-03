"عشبة عربية سحربة"... تغنيك عن جميع الادوية تعالج الالتهاب الرئة والسكري تناول هذه العشبة السحرية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف عشبة العرعر وهي من النباتات العطرية التي تستخرج من شجرة دائمة الخضرة، تنمو في المناطق المعتدلة في شمال أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية يستخدم توت العرعر، وهو في الحقيقة المخروط الأنثوي للنبتة، بالإضافة إلى العشبة نفسها، في عدد من الاستخدامات الطبية نظراً لخصائصها العلاجية المتعددة.

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خصائص مدرة للبول

تساعد على زيادة معدل التبول.

تسهم في تقليل احتباس السوائل (الوذمة).

قد تساهم في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

دعم صحة الجلد

بفضل خصائصها المضادة للالتهابات، تساعد على تقليل التورم والاحمرار.

تمتلك تأثيرات مطهرة ومضادة للميكروبات (البكتيريا والفطريات).

خصائص مضادة للأكسدة والسرطان

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العرعر على تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة.

تحتوي على مركبات قد يكون لها تأثير سام على الخلايا السرطانية، مما يجعلها محط اهتمام في الأبحاث الخاصة بالوقاية من السرطان.

دعم الجهاز الهضمي والعصبي

تعزز عملية الهضم وتخفف من اضطرابات المعدة.

تحتوي على مركبات تحمي الدماغ والجهاز العصبي من التلف.

المكونات الغذائية الفعالة

العرعر غني بالعديد من العناصر والمركبات النشطة مثل: