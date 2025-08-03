الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الناس من التوتر والقلق بسبب ضغوط الحياة اليومية، ويلجأ البعض إلى الأعشاب الطبيعية كوسيلة آمنة وفعالة للمساعدة في تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية فقد أثبتت العديد من الدراسات أن هناك أعشابًا تملك خصائص مهدئة للجهاز العصبي وتساعد في التقليل من التوتر بشكل طبيعي.

"كانت فين من زمان".. أعشاب تخلصك من القلق والتوتر وضغوط الحياة.. برخص التراب ولا غنى عنها

البابونج

من أبرز هذه الأعشاب البابونج، الذي يُعرف بخصائصه المهدئة والمريحة للأعصاب شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم يساعد في الاسترخاء وتحسين جودة النوم، مما يقلل من مشاعر القلق.

عشبة اللافندر (الخزامى)

هي من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تخفيف التوتر، سواء من خلال شرب شاي اللافندر أو استنشاق زيته العطري، إذ تساهم رائحته في تهدئة الدماغ وتقليل التوتر العصبي.

الريحان

يستخدم في الطب الهندي لعلاج القلق والإجهاد، ويعتقد أنه يساعد في تنظيم هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يمنح شعورًا بالراحة النفسية.

الأشواغاندا

لها دور فعال في دعم الجهاز العصبي ومقاومة آثار التوتر المزمن، وتساعد في تحسين التركيز والطاقة دون أن تسبب التوتر العصبي المعتاد من المنشطات.

النعناع

أيضًا من الأعشاب البسيطة والفعالة، فشرب شاي النعناع الدافئ يعمل على تهدئة الجسم والعقل، ويساعد على الاسترخاء.

من المهم الانتباه إلى أن الأعشاب ليست بديلاً عن العلاج النفسي أو الطبي في حالات القلق الشديد، لكنها تعد وسيلة مساندة آمنة وطبيعية لتخفيف التوتر وتحسين المزاج عند استخدامها بشكل منتظم وباعتدال.