الرياض - كتبت رنا صلاح - يعشق الكثير من الأفراد الشوكولاتة الداكنة، فهي ليست مجرد حلوى تؤكل من أجل المتعة، لكنها تعد وجبة غنية بالعناصر الغذائية وتمنح الجسم فوائد متعددة مثل تحسين المزاج، دعم صحة القلب، والمساعدة في تنظيم الوزن.

لتحسين المزاج وفقدان الوزن.. ما أفضل وقت لتناول الشوكولاتة الداكنة؟

وأفاد موقع “فيري ويل هيلث” أن تحقيق هذه الفوائد يرتبط بشكل كبير بتوقيت تناول الشوكولاتة، إذ أن لكل فائدة وقتها الخاص، حيث كشفت الأبحاث أن تناول الشوكولاتة كوجبة خفيفة بعد الظهر يُعد خيارًا مناسبًا لرفع المعنويات وتحسين المزاج، حيث تحتوي على الكافيين ومنبهات طبيعية تساعد على إيقاظ الجسم وتبديد الإحساس بالخمول الناتج عن هبوط مستويات السكر في الدم.

وأشارت الدراسة إلى أن الشوكولاتة الداكنة بنسبة 85% من الكاكاو تحسن المزاج بفضل دعمها للميكروبيوم المعوي، الذي يزيد البكتيريا النافعة في الأمعاء، مشيرة إلى أن البوليفينولات المضادة للأكسدة الموجودة في الكاكاو تخفف من التوتر عبر خفض مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والإيبينفرين.

أفضل وقت لتناول الشوكولاتة لإنقاص الوزن

وأوضحت الدراسات أنه يُنصح بتناول الشوكولاتة الداكنة صباحًا لإنقاص الوزن، حيث ثبت أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة في وقت مبكر من اليوم لم يكتسبوا وزنًا، ولاحظ الباحثون أنهم أقل رغبة في تناول الحلويات، وانخفضت لديهم الشهية، إلى جانب انخفاض مستويات السكر الصائم في الدم ومحيط الخصر.

كما أن مضادات الأكسدة والمعادن التي تحتوي عليها الشوكولاتة الداكنة، مثل النحاس والمغنيسيوم، تساعد على إدارة الوزن عبر تحسين الدورة الدموية، وتعزيز التمثيل الغذائي، وإنتاج الطاقة.

أفضل وقت لتناول الشوكولاتة لدعم صحة القلب

وبالنسبة لدعم صحة القلب، فكشفت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة في وقت مبكر من اليوم، كالصباح أو بعد الظهر، له فوائد على القلب، حيث يساعد ذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الرغبة في تناول الطعام مقارنةً بتناولها مساء، وربطت دراسات ذلك بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة بانتظام ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 37% وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 29%.