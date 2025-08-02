الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد كعب القدم من أكثر المناطق عرضةً للجفاف والتشققات، خاصة في فصلي الشتاء والصيف بسبب قلة الترطيب، الوقوف لفترات طويلة، أو ارتداء الأحذية غير المناسبة. وتؤثر هذه المشكلة ليس فقط على المظهر الخارجي للقدم، بل قد تُسبب أحيانًا ألماً أو التهابات عند الإهمال. ولحسن الحظ، توجد وصفات طبيعية فعالة يمكن استخدامها في المنزل لإعادة النعومة والليونة للكعب دون الحاجة إلى منتجات تجارية باهظة الثمن.

"ولا صنفرة ولا كريمات غالية".. خلطة طبيعية هتخلي كعبك ناعم ولامع وتمنع التشققات نهائيا..

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

1 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا (اختياري لكنها فعالة جدًا)

3 قطرات من زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي (لتعقيم الكعب وإعطاء رائحة عطرة)

طريقة التحضير:

في وعاء صغير، اخلط زيت جوز الهند والعسل وزبدة الشيا جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا.

أضف الزيت العطري (اللافندر أو شجرة الشاي) وامزج المكونات مرة أخرى.

طريقة الاستخدام:

نقع القدمين:

قبل وضع الخليط، يُفضل نقع القدمين في ماء دافئ مضاف إليه القليل من الملح وملعقة من خل التفاح لمدة 15 دقيقة لتليين الجلد الميت.

تقشير بسيط:

بعد النقع، استخدم حجر الخفاف أو مبرد القدم لإزالة الجلد الميت بلطف، ثم جفف القدمين جيدًا.

وضع الوصفة:

ضع كمية مناسبة من الخليط على كعب القدم، ودلكه جيدًا بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

التغليف:

للحصول على أفضل نتيجة، ارتدِ جوارب قطنية واترك الوصفة طوال الليل.

تكرار الاستخدام:

ينصح بتطبيق هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا، ويمكن استخدامها يوميًا في حال وجود تشققات شديدة.

فوائد الوصفة:

زيت جوز الهند: يرطب ويعالج الالتهابات.

العسل: مضاد للبكتيريا ومرطب عميق.

زبدة الشيا: غنية بالفيتامينات وتعزز تجديد خلايا الجلد.

الزيوت العطرية: تعقم الجلد وتساعد في الاسترخاء.

باستخدام هذه الوصفة الطبيعية البسيطة، يمكنك استعادة نعومة كعب قدميك خلال أيام قليلة. القليل من العناية والمواظبة سيمنحانك أقدامًا ناعمة، صحية، وجذابة طوال العام.