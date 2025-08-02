الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد كبدة الدجاج من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، لكنها مثل أي طعام آخر، قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى بعض الأضرار، وفقًا لما أوضحه أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟.. 10 مفاجآت غير متوقعة

وفي هذا الصدد، أوضح صلاح أن كبدة الدجاج تساعد الجسم على الوقاية من الأنيميا، كما تعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء، إلى جانب احتوائها على فيتامينات مثل “أ” و”ب”، ومعادن مهمة مثل النحاس والزنك.

وأضاف أخصائي التغذية أنه نظرًا لاحتواء كبدة الدجاج على نسبة عالية من فيتامين “أ”، فإنها تساهم في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، كما تُعد طعامًا ضروريًا لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكبدة على كمية كبيرة من الحديد، ويساهم تناولها بكميات مناسبة في تلبية احتياجات الجسم اليومية من هذا العنصر، كما تزود الجسم بالطاقة دون أن ترفع نسبة الكوليسترول، لكونها لا تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، وتسهم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بفضل احتوائها على إنزيم Q10.

أضرار الإفراط في تناول كبدة الدجاج

وفي السياق ذاته، أشار “صلاح” إلى أن تناول كميات كبيرة من كبدة الدجاج يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، مضيفًا: “تعمل الكبد على تخزين السموم، ولذلك فهي تحتوي على كميات مرتفعة من بعض المواد الضارة، كما أن الإفراط في تناول البروتين الموجود في الكبدة قد يُحدث ضغطًا زائدًا على الكلى”.

واختتم “صلاح” حديثه قائلاً: “الإفراط في تناول كبدة الدجاج قد يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالنقرس، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى مثل فقدان الشهية، وتساقط الشعر، وحدوث عيوب خلقية لدى الحوامل”.