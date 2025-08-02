الرياض - كتبت رنا صلاح -تعتبر بذور الشيا من أهم البذور المعروفة حول العالم ويتم استخدامها بكثرة لما لها من فوائد عديدة ويوصي بها خبراء التغذية لأنها تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل أحماض الأوميجا 3، الألياف، الكالسيوم، البروتين والماغنسيوم وغيرها، ويتم تناولها في عدد من الأمور من خلال نقلها في الماء لأطول وقت ممكن أو من خلال إضافتها إلى العصير والزبادي أو السلطات والمخبوزات كل ذلك يزيد من قيمتها الغذائية، ولكن كل هذه الفوائد يمكنكم الحصول عليها في حالة عدم الإفراط بها لأنها تفي تلك الحالة قد تهدد حياتك.

"احذروا بسرعة"... الإفراط في تناول بذور الشيا يصيبك بهذه الأمراض.. “ضاع عمرنا مانعرفش"

تعتبر فوائد بذور الشيا والتي تعرف علميًا باسم سالفيا هيسبانيكا أكثر من أضرارها حيث أنها بذور غنية بعدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ولكن في حال تناولها بإفراط فإن الأمر سوف يؤدي إلى حدوث العديد من الأضرار والتي تتمثل في التالي:

تضر الجهاز الهضمي

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف مما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي وتحد من الإصابة بالإمساك ولكن يجب العلم بأن تناولها بإفراط يمكن أن يصيبك بالإنتفاخ وينتج عنه الغازات بالإضافة إلى آلام المعدة وبالتحديد عند عدم تناول الماء الكافي معها ولهذا ينصح بضرورة نقعها لفترة من الوقت قبل تناولها وإدراجها بصورة مناسبة في النظام الغذائي.

احتمالية الاختناق

قد يكون هذا العرض من الأمور النادر حدوثها ولكن ينبغي أخذها بعين الاعتبار ومحاولة تجنب الوقوف في ذلك الأمر وهذا لأن بذور الشيا تمتص أكثر من 27 أضعاف وزنها ماء ولذلك إذا تناولها الإنسان جافة ومن ثم تناول الماء بعدها فإنها قد تنتفخ في المريء وتؤدي إلى الاختناق وخاصة أولئك الذين لا يقدرون على البلع بسهولة.

رد فعل تحسسي

من النادر وجود أشخاص يعانون من حساسية تجاه بذور الشيا ولكن من الممكن أن يكون هناك حالات تعاني منها وقد تبدو أعراضها على هيئة حكة في الجلد أو ورم في الوجه وكذلك ضيق تنفس وغيرها وفي بعض الحالات تبين وجود إكزيما ودوخة.

تتحد مع أدوية السكري

من المعروف أن بذور تجعل من امتصاص الكربوهيدرات بطيء للغاية مما يؤدي إلى ضبط مستوى السكر في الدم ولكن عند الإفراط في تناولها فإن الأمر قد يصل إلى إنخفاض حاد في مستوى السكر بالدم ولهذا ينصح الأطباء بضرورة الاعتدال في تناولها بل ومتابعة المؤشرات الحيوية

سرطان البروستاتا

أثارت تلك النقطة جدل كبير وعلى الرغم من احتواء بذور الشيا على حمض ألفا لينولينيك ALA والذي يحد من الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة إلا أن هناك نتائج علمية بسيطة أثبتت وجود دور فعال لها في الإصابة بسرطان البروستاتا.

الجرعة المناسبة من بذور الشيا

على الرغم من الأضرار السابقة إلا أن بذور الشيا لاتزال مفيدة للغاية ولذلك ينصح الأطباء بتناولها ولكن باعتدال وعدم تخطي الجرعة المناسبة والتي لا تزيد عن 28 جرام في اليوم ويجب نقعها بالماء لفترة طويلة حتى تتجنب الأعراض الجانبية لها.