الرياض - كتبت رنا صلاح - في عز موجات البرد والتقلبات الجوية اللي بتضرب الجسم من كل ناحية، ناس كتير بتدور على حل سريع يوقف الرشح والكحة والتكسير في العضم من أول يوم، والمفاجأة إن الحل موجود من زمان بس أغلبنا ناسيه أو بيستهون بيه، فاكهة واحدة بس قادرة تقلب موازين جهازك المناعي وتطرد الفيروسات في وقت قياسي.

فاكهة سحرية أقوى من المضادات.. هتقضي على الزكام قبل ما يبدأ

الحديث هنا عن الكيوي، الفاكهة اللي شكلها عادي لكن مفعولها خرافي، مليانة فيتامين C بتركيز أعلى من البرتقال والليمون، وكمان غنية بمضادات أكسدة طبيعية بتحارب أي التهاب أو عدوى في الجسم، وأول ما تبدأ تاكلها وانت حاسس ببداية البرد هتحس إن الأعراض بتتبخر يوم ورا يوم

فاكهة خارقة منسية بتسحق البرد في ساعات.. اكتشف سر طبيعي هيقضي على الرشح والحرارة ويقوي المناعة كأنك خدت حقنة

لأن الكيوي بيفتح الشعب الهوائية وبينظف الجهاز التنفسي وبيهدّي الكحة، بجانب إنه بيساعد الجسم ينتج كرات دم بيضا بكفاءة أعلى، وده معناه إن المناعة بتبقى واقفة على رجلها مش محتاجة دعم خارجي، وكل ده من غير أي آثار جانبية ولا تعب للمعدة زي ما بيحصل مع المسكنات

طريقة استخدام الكيوي لعلاج البرد بشكل فعال

كل يوم خد 2 كيوي على معدة فاضية أو وسط اليوم مع شوية مية، ولو ضفتله نقطة عسل نحل هيزود تأثيره أضعاف، ولو عملته عصير وشربته دافي هتحس إن جسمك بيرجعله النشاط والدفا في ثواني، ده غير إنه مفيد للجيوب الأنفية وبيقلل الضغط في الراس والعينين

فاكهة تانية ممكن تدمجها مع الكيوي وتعمل تركيبة قاتلة للبرد

لو ضفت مع الكيوي شرايح أناناس أو شوية توت بري، هتحصل على مزيج خارق للمناعة، والنتيجة هتكون سرعة شفاء غريبة ومقاومة لأعراض البرد حتى لو حوالك ناس عيانة، التركيبة دي تعتبر درع طبيعي لأي حد نفسه يعيش الشتاء من غير تعب ولا أدوية

مين لازم ياكل كيوي كل يوم في الشتاء

الناس اللي بتتعب من أول موجة برد أو دايمًا عندهم احتقان في الزور، أو بيصابوا بالأنفلونزا أكتر من مرة في الموسم، الكيوي هيبقى صديقهم الأول، كمان الأطفال وطلاب المدارس لأن مناعتهم لسه بتتشكل، وحتى الكبار فوق الأربعين لأن الكيوي بيساعدهم يفضلوا نشطين ويحافظ على صحتهم

خليه في التلاجة دايمًا

لو قدرت توفر كيوي في بيتك بشكل يومي ودايمًا يكون في التلاجة، هتقلل فرص الإصابة بالبرد بنسبة كبيرة، وهتحس إن جسمك بقى بيقاوم لوحده من غير دعم خارجي، وده هو الهدف الأساسي: مناعة طبيعية قوية تقدر تواجه أي موجة برد مهما كانت شدتها

في النهاية، ممكن تكون فاكهة صغيرة بس مفعولها كبير جدًا، ومافيش أجمل من إنك تعتمد على الطبيعة علشان تحمي نفسك وأهلك بدل ما تجري ورا الأدوية، الكيوي مش مجرد فاكهة.. ده سلاح مناعي طبيعي بين إيديك.

فاكهة الكيوي تعتبر من الفواكه الخارقة اللي ناس كتير ناسيينها لكنها قوية جدا في محاربة البرد بتقوي المناعة بسرعة وتساعد الجسم يتعافى في وقت قصير مليانة فيتامين سي ومضادات أكسدة بتنشط الجسم وبتقلل من أعراض البرد والتهاب الحلق بشكل ملحوظ جدا.

الكيوي فاكهة غنية بفيتامين سي اللي بيساعد على تقوية جهاز المناعة ومكافحة نزلات البرد بشكل طبيعي تناول حبة أو حبتين يوميا يمد الجسم بمضادات أكسدة تحارب الالتهابات وتخفف الأعراض زي انسداد الأنف والتعب وكمان يساهم في تسريع الشفاء ويحافظ على طاقة الجسم.