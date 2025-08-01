الرياض - كتبت رنا صلاح - لطالما كان النعناع من الأعشاب العطرية الشائعة في المطابخ حول العالم، ويُستخدم طازجًا أو مجففًا في إعداد الشاي، تتبيل الأطعمة، أو كمكوّن في وصفات علاجية تقليدية إلا أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن النعناع المجفف يمتلك استخدامات مذهلة، تتعدى كونه مجرد نكهة أو رائحة، بل يمكن أن يكون مصدرًا لفكرة مبتكرة تغيّر نمط حياتك أو حتى تتحوّل إلى مشروع ناجح “يساوي مليون ريال”.

ازاي مكناش نعرفه طول حياتنا!!".. لو عندك " نعناع ناشف " اوعي تستغني عنه تاني خلاص هخليك

النعناع المجفف يحتوي على تركيز مرتفع من الزيوت الطيّارة، أبرزها المنتول، الذي يمتاز بخصائصه المطهّرة والمسكّنة والمنعشة كما يحتوي على مضادات أكسدة، فيتامينات (A و C وB)، ومعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يجعله مكوّنًا فعّالًا في دعم الصحة العامة.

استخدامات مبتكرة للنعناع المجفف

1. معطر طبيعي للمنزل والملابس

يمكن استخدام النعناع المجفف في أكياس قماش صغيرة تُوضع في خزائن الملابس أو بين المفروشات، ليمنح رائحة منعشة تدوم طويلًا، ويُبعد الحشرات والروائح الكريهة دون أي مواد كيميائية.

2. مزيل روائح الثلاجة والأماكن المغلقة

عند وضع قليل من النعناع المجفف في إناء مفتوح داخل الثلاجة أو في أدراج المطبخ، يمتصّ الروائح غير المرغوب بها ويمنح رائحة نظيفة ومنعشة.

3. مقشّر ومنقّي للبشرة

يمكن خلط النعناع المجفف المطحون مع الزبادي أو العسل واستخدامه كماسك طبيعي للوجه، يعمل على تهدئة البشرة، إزالة السموم، وتضييق المسام بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

4. طارد طبيعي للحشرات

بفضل رائحته النفاذة، يمكن رش مسحوق النعناع المجفف حول النوافذ والأبواب لطرد الحشرات مثل النمل والبعوض، دون الحاجة إلى مبيدات ضارّة بالصحة أو البيئة.

5. مشروع منزلي لصناعة الصابون أو الشموع

باستخدام النعناع المجفف مع الزيوت الطبيعية، يمكن إنتاج صابون عطري أو شموع منزلية ذات طابع فاخر، يمكن تسويقها على نطاق محلي أو عبر الإنترنت كمشروع منزلي صغير يعود بعوائد ممتازة، خاصة مع توجه المستهلكين نحو المنتجات الطبيعية.

6. علاج للصداع والتوتر

وضع كيس من النعناع المجفف قرب الوسادة أثناء النوم أو استنشاق بخاره مع الماء الساخن يساعد على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والصداع الناتج عن الإجهاد.

كيف يمكن تحضيره وتخزينه؟

يُغسل النعناع الطازج جيدًا ثم يُجفف في مكان جيد التهوية وبعيد عن الشمس المباشرة.

بعد جفافه التام، يُفتت أو يُطحن حسب الحاجة.

يُخزن في وعاء زجاجي محكم الغلق للحفاظ على رائحته وفعاليته لأطول فترة ممكنة.