الرياض - كتبت رنا صلاح - في قلب أوراق نبات الصبار، يختبئ سر جمالي مذهل طالما استخدمته الحضارات القديمة للعناية بالبشرة والشعر. إنه جل الصبار أو ما يُعرف بـ “الألوفيرا” – تركيبة طبيعية غنية بالفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، والإنزيمات التي تمنح بشرتك وشعرك العناية التي يستحقانها.

“مش هتستغنى عنه بعد النهاردة!”.. جل الصبار وفوائده المدهشة لبشرة صافية وجسم صحي هتلاحظ تأثيره المذهل

أولاً: فوائد جل الصبار للبشرة

1. مكافحة حب الشباب والبثور

جل الصبار يعمل كمضاد حيوي طبيعي، حيث:

يقضي على البكتيريا المسببة للحبوب

يُطهّر المسام ويُقلل من الالتهابات

يخفف من الندبات والبقع الناتجة عن الحبوب

طريقة الاستخدام:

ضعي الجل مباشرة على أماكن الحبوب 2–3 مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

2. مهدئ فعّال للحروق والالتهابات

خصائص جل الصبار الملطفة تجعله علاجًا مثاليًا لـ:

حروق الشمس

الحروق الخفيفة في المطبخ

الاستخدام:

ضعي طبقة من الجل مباشرة على المنطقة المصابة، واتركيها حتى تمتصه البشرة بالكامل.

3. يخفف أعراض الإكزيما والصدفية

بفضل قدرته العميقة على الترطيب:

يُقلل الحكة والاحمرار

يهدّئ الالتهابات الجلدية

نصيحة:

استخدميه بانتظام إلى جانب العلاج الطبي لتقليل الأعراض بفعالية.