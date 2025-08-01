الرياض - كتبت رنا صلاح - يستيقظ بعض الأشخاص يوميا وهم يشعرون بانزعاج أو ضيق من دون سبب واضح وقد يظنون أن هذه الحالة مجرد مزاج سيئ مؤقت لكن في الحقيقة وراء هذا الشعور أسباب نفسية وجسدية تحتاج إلى وعي وفهم لتجنب تأثيرها السلبي على يومك بالكامل

حاسس بخنقة من غير سبب؟ ليه بتصحى متضايق؟ اعرف السر النفسي وواجهه

يتعدد السبب وراء الاستيقاظ بحالة من الضيق أو الانزعاج لذلك من المهم التعرف على العوامل التي تؤدي إلى هذا الشعور

النوم المتقطع يمنع الجسم من الدخول في مراحل النوم العميق التي يحتاجها لتجديد الطاقة

القلق أو التفكير الزائد قبل النوم ينعكس على الحالة النفسية عند الاستيقاظ

الحرمان من النوم أو النوم لساعات غير كافية يؤدي إلى توتر داخلي منذ بداية اليوم

التعرض لأحلام مزعجة أو كوابيس يترك أثرا سلبيا عند بداية اليوم

عدم الحصول على راحة جسدية كافية نتيجة وضعية نوم خاطئة أو بيئة غير مريحة للنوم

طرق التعامل مع الشعور بالضيق الصباحي

عندما تستيقظ وأنت في حالة نفسية غير جيدة حاول أن تتبع بعض الخطوات التي قد تساعدك على تغيير مزاجك وبدء يومك بإيجابية

ابدأ يومك بالتعرض للضوء الطبيعي لأنه ينشط هرمون السعادة في الجسم

حاول ممارسة تمارين تنفس عميق تساعد على تهدئة الأعصاب وتصفية الذهن

تجنب استخدام الهاتف أو تصفح الأخبار السلبية أول ما تفتح عينك

اكتب سريعا شيئا إيجابيا أنت ممتن له فهذا يحول تركيزك عن الانزعاج

اشرب كوب ماء فورا بعد الاستيقاظ لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية

اسمع موسيقى هادئة أو آيات قرآنية لبث الطمأنينة في النفس

متى تستشير مختصا نفسيا؟

إذا تكررت حالة الاستيقاظ بمزاج سيئ لفترة طويلة دون تحسن رغم محاولة تغيير الروتين فربما يكون من المفيد استشارة أخصائي نفسي لاكتشاف السبب العميق والتعامل معه بشكل مهني

لا تتجاهل الإشارات النفسية التي يرسلها جسدك فكل شعور له دلالة ويستحق أن تأخذه على محمل الجد حفاظا على صحتك النفسية والذهنية