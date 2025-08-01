الرياض - كتبت رنا صلاح - أعشاب تساعد على النوم وتحسين جودة النوم طبيعيًا، يعاني الكثير من الناس من صعوبات في النوم أو الأرق، خاصة مع ضغوط الحياة اليومية وكثرة التفكير. وبينما يلجأ البعض إلى الأدوية المنومة، يفضل آخرون البحث عن حلول طبيعية وآمنة تساعد على الاسترخاء والنوم العميق. ومن بين أفضل الوسائل الطبيعية التي ينصح بها خبراء التغذية والصحة: الأعشاب الطبيعية المهدئة، التي أثبتت فعاليتها عبر العصور.

"انسـى الأرق ونـام نوم عميق" أعشاب تساعد على النوم والاسترخـاء.. أقوى مهـدئ طبيعي ممكن تستخدمه

1. البابونج

يُعتبر البابونج من أشهر الأعشاب المهدئة للأعصاب، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر. يُفضل شرب كوب دافئ من شاي البابونج قبل النوم بساعة ليساعد على تهدئة الجسم والعقل.

النعناع

يتميز النعناع بخصائص مهدئة للهضم وللأعصاب، ويساعد على تخفيف التوتر العضلي الذي قد يعيق النوم المريح. يمكن شرب شاي النعناع أو استنشاق رائحته قبل النوم.

اللافندر (الخزامى)

يُستخدم اللافندر منذ القدم كمهدئ طبيعي. يمكن استخدامه كشاي أو من خلال الزيوت العطرية. وأثبتت الدراسات أن رائحة زيت اللافندر تساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم.

بلسم الليمون (المليسة)

تُعد المليسة من الأعشاب المفضلة لمن يعانون من الأرق. تعمل على خفض معدل ضربات القلب وتهدئة الأعصاب. يمكن تناولها في شكل شاي أو إضافتها إلى خلطات الأعشاب الأخرى.

جذور الناردين (الفاليريان)

تُستخدم جذور الناردين منذ قرون كعلاج طبيعي للأرق. تحتوي على مركبات تساعد على زيادة إفراز مادة «GABA» في الدماغ، وهي المسؤولة عن تهدئة الجهاز العصبي. تُستخدم عادة في شكل كبسولات أو شاي عشبي.

نصائح عامة لاستخدام الأعشاب للنوم

من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول الأعشاب، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.

يُفضل تحضير الأعشاب طازجة أو استخدام الأنواع العضوية الخالية من المواد الكيميائية.

عدم الإفراط في الجرعات، فالإكثار من بعض الأعشاب قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.

جعل طقوس شرب الأعشاب جزءًا من روتين الاسترخاء الليلي مع تجنب الأضواء القوية والشاشات قبل النوم.

تُعد الأعشاب الطبيعية خيارًا مثاليًا وآمنًا لمَن يبحثون عن نوم هادئ ومريح دون اللجوء إلى الأدوية. ومع الالتزام بعادات نوم صحية وبيئة نوم مناسبة، يمكن لهذه الأعشاب أن تُحدث فرقًا.