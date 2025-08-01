الرياض - كتبت رنا صلاح - يشعر الكثير من الناس بالراحة عند النوم في أجواء باردة ويعتبرون أن الجو البارد يساعدهم على الاسترخاء والنوم بشكل أعمق ولكن هل هذا الأمر صحي فعلًا أم أن هناك مخاطر خفية قد تهدد صحتك دون أن تنتبه في هذا المقال نكشف لك الفوائد الحقيقية للنوم في الجو البارد ونوضح لك أيضًا متى قد يتحول هذا الجو إلى خطر على جسمك

بتحب تنام في البرد؟ اعرف الحقيقة المفاجئة عن النوم في الجو البارد

النوم في درجة حرارة منخفضة قليلاً يحمل بعض الفوائد المدهشة التي قد لا يعرفها البعض والتي تؤثر بشكل إيجابي على الصحة العامة والجهاز العصبي ومنها

يساعد على تقليل معدل ضربات القلب مما يسهم في نوم أكثر هدوءا واستقرارا

يساهم في تقليل نشاط الدماغ مما يعزز الدخول في النوم العميق

يعمل على خفض درجة حرارة الجسم الداخلية وهو ما يحتاجه الجسم للبدء في دورة النوم

يساعد في إفراز هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون النوم والذي يتأثر بالإضاءة ودرجة الحرارة

يحسن من عملية التمثيل الغذائي مما قد يدعم خسارة الوزن على المدى الطويل

متى يصبح الجو البارد خطرًا على صحتك

رغم الفوائد العديدة للنوم في أجواء باردة إلا أن التعرض لدرجة حرارة منخفضة جدًا أو النوم بدون غطاء كاف قد يسبب بعض المشكلات الصحية المزعجة

قد يؤدي إلى تيبس العضلات وخاصة في الرقبة والظهر نتيجة للبرد الشديد

يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي في حال ضعف المناعة

يؤثر على الدورة الدموية عند بعض الأشخاص خاصة كبار السن أو مرضى القلب

قد يسبب الأرق في حال شعور الجسم بعدم الراحة بسبب انخفاض درجة الحرارة عن الحد الطبيعي

أفضل درجة حرارة لغرفة النوم

للحصول على نوم مريح وآمن ينصح المختصون بضبط درجة حرارة الغرفة على معدل معين يسمح للجسم بالدخول في نوم هادئ دون الإضرار بالصحة

تتراوح الدرجة المثالية للنوم بين 18 و21 درجة مئوية

ينبغي استخدام غطاء خفيف في الصيف وثقيل في الشتاء حسب الحاجة

يفضل تهوية الغرفة يوميا دون السماح بتيارات هواء مباشرة أثناء النوم

نصائح للاستفادة من الجو البارد دون أضرار

إذا كنت من محبي النوم في أجواء باردة يمكنك اتباع بعض النصائح التي تساعدك على الاستفادة من الفوائد دون الوقوع في الأضرار

استخدم بطانية مناسبة تمنع البرد وتسمح بتنفس الجسم

لا تترك النوافذ مفتوحة طوال الليل في ليالي الشتاء القاسية

ارتد ملابس نوم مناسبة تحفظ حرارة جسمك بدون أن تزعجك

احرص على تدفئة قدميك قبل النوم خاصة إذا كنت تعاني من برودة الأطراف

النوم في جو بارد يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك النفسية والجسدية إذا تم التحكم بدرجة الحرارة بشكل مناسب لكن التهاون في الحماية من البرد قد يؤدي إلى نتائج عكسية لذا حاول أن تجد التوازن المناسب لراحة جسمك واستمتع بنوم هادئ وآمن