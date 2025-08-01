" رخيصة بس نينجا!!".... تنظف الكبد من السموم وتضبط الكولسترول وتعالجك من السعال والزكام في دقائق

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الخس من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة مثل فيتامين C وA وK، إضافة إلى البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارا ممتازا لدعم الصحة العامة ومحاربة العديد من الأمراض مثل الالتهابات، السكري، وحتى بعض أنواع السرطان.

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فوائد الخس الصحية

يحتوي الخس، خاصة الروماني، على بروتينات مثل “ليبوكسيجيناز” التي قد تساعد في تقليل الالتهاب، وقد استخدم منذ القدم في الطب الشعبي لعلاج التهابات المفاصل وآلام العظام كما تساهم الفيتامينات A وE وK في تخفيف الالتهابات، خاصة في الأنواع الداكنة من الخس.

دعم فقدان الوزن

يتميز الخس بسعراته الحرارية المنخفضة، إذ تحتوي الحصة الواحدة منه على حوالي 5 سعرات فقط كما أنه غني بالماء والألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتقلل من الإفراط في تناول الطعام، مما يجعله مناسبا في الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات.

تحسين صحة الدماغ

أظهرت بعض الدراسات أن مستخلصات الخس يمكن أن تساعد في الحماية من تلف الخلايا العصبية، كما أن غناه بالنترات يساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي تقليل خطر التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في السن.

تعزيز صحة القلب

يحتوي الخس على حمض الفوليك الذي يساهم في تقليل مستويات الهوموسيستين الضار بالأوعية الدموية، كما أن فيتامين C والبوتاسيوم فيه يساعدان في خفض ضغط الدم، تقوية الشرايين، والوقاية من أمراض القلب.

الوقاية من السرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الخس قد يرتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة، خاصة في المناطق التي تعتمد على نظام غذائي غني بالخضروات كما أن الخضروات غير النشوية مثل الخس قد تقي من سرطانات الفم والمريء والمعدة.