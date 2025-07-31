الرياض - كتبت رنا صلاح - لو كانت النباتات تتحدث، لصرخت هذه العشبة قائلة انا الامل الذي انتظره الملايين، في زمن اصبحت فيه الحقن والادوية جزءا من يوميات مرضى السكري، ظهرت نبتة متوارية عن الانظار منذ قرون، حاملة في اوراقها ما عجزت عنه المختبرات الكبرى، انها ليست من الاساطير، بل من تربة الارض، قادمة لتقلب موازين الطب الحديث في ثلاثين دقيقة فقط، دون ابر، دون الم، ودون اثار جانبية، هل يعقل ان يكون الحل في نبات تجاهلناه طويلا، الجواب يكمن في سطور هذا الاكتشاف المذهل.

«ضاع عمرنا واحنا نجهل مدي أهميتها».. العشبة السحرية التي تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة

تشير دراسة علمية حديثة الى ان نبات الحنظل، المعروف ايضا باسم كمثرى البلسم، يحتوي على مركبات فعالة تدعى كوكوربيتان تريتوربينويدس.

تعمل بطريقة تشبه تأثير الانسولين داخل الجسم، هذه المركبات تحفز مستقبلات الجلوكوز GLUT4 على التحرك الى سطح الخلية، مما يسرع من امتصاص السكر ويخفض مستوياته بسرعة لافتة، التجارب التي اجريت على الخلايا البشرية والفئران اعطت نتائج مشجعة، خاصة مع النظم الغذائية الغنية بالدهون، مما يشير الى امكانات علاجية كبيرة ضد مقاومة الانسولين.

مستقبل واعد لعلاج السكري والسمنة

لم تقتصر فاعلية الحنظل على تنظيم السكر فحسب، بل اثبتت ايضا قدرته على تعزيز التمثيل الغذائي للدهون، ما يفتح افاقا جديدة في مكافحة السمنة، الابحاث كشفت ان هذا النبات يحتوي على اكثر من 70 مركبا نشطا يمكن تطويرها لعلاج داء السكري من النوع الثاني بطريقة طبيعية وامنة، بعيدا عن الاثار الجانبية للادوية التقليدية، ما يمهد الطريق نحو ثورة حقيقية في عالم الطب البديل.