الرياض - كتبت رنا صلاح - اللوتيولين هو مركب طبيعي ينتمي الى مجموعة الفلافونويدات ويستخرج من بعض النباتات والخضروات مثل الكرفس والبقدونس والفلفل الاخضر وله خصائص مضادة للاكسدة والالتهابات مما يجعله عنصرا مهما في دعم صحة الشعر وفروة الرأس.

«شعرك بيضعف يوم ورا التاني؟!».. مادة طبيعية اسمها اللوتيولين بتثبت علميًا إنها تقوي البصيلات وتحمي الشعر

يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس مما يغذي البصيلات

يقلل من الالتهابات التي قد تؤدي الى ضعف الشعر

يحمي خلايا الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة

يعزز انتاج الكولاجين الذي يمنح الشعر قوة ومرونة

مصادر طبيعية لمادة اللوتيولين

الكرفس

البقدونس

الفلفل الاخضر الحلو

البابونج

الخس

طريقة الاستفادة من اللوتيولين للشعر

تناول الخضروات والاعشاب الغنية باللوتيولين ضمن نظامك الغذائي اليومي

استخدام مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي على مستخلصات هذه النباتات

تحضير ماسكات طبيعية تحتوي على البقدونس او الكرفس وتطبيقها على فروة الرأس