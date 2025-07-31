الرياض - كتبت رنا صلاح - لفتت عشبة “اللويزة” الأنظار بفضل خصائصها الفريدة وفوائدها الصحية المتعددة فهذه النبتة العطرية التي تعرف أيضاً باسم النعناع الليموني، فبدأت تفرض نفسها كعنصر فعال في تنقية الجسم من السموم وتنشيط الدورة الدموية، ما جعلها خياراً شائعاً بين من يسعون لتحسين صحتهم بأساليب طبيعية وآمنة.

«مش محتاج تروح للدكتور تاني».. عشبة سحرية تنظف الجسم من السموم في 30 ثانية فقط وتخلصك من "البراز

بحسب مختصين في الطب البديل، فإن شرب مغلي اللويزة يساعد على تنظيف الجسم من السموم خلال 30 ثانية فقط، حيث تعمل مركباتها النشطة على تسريع حركة الأمعاء، ما يسهل عملية الإخراج ويمنع تراكم الفضلات الضارة، وهو الأمر اللافت هو دورها الفعال في التخلص من “البراز المتحجر” الذي يعد أحد أبرز أعراض الإمساك المزمن.

فوائد اللويزة

تشير الدراسات إلى أنها تساهم أيضاً في دعم صحة القلب فبفضل خصائصها التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، يمكن للويزة أن تلعب دوراً في خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب.

للاستفادة من فوائد هذه العشبة السحرية، ينصح بتحضير شاي اللويزة بغلي أوراقها في الماء لمدة 5 إلى 10 دقائق، أو استخدام مغلي الأوراق الطازجة كجزء من الروتين الصحي اليومي، كما يمكن استخدام زيت اللويزة في جلسات التدليك أو إضافته إلى مياه الاستحمام لتعزيز الاسترخاء وتنشيط الجسم.