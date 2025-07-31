الرياض - كتبت رنا صلاح - إذا كنت تعاني من انتفاخ دائم، ثقل في البطن، إمساك مزمن، أو شعور بعدم التفريغ الكامل فاعلم أن القولون لديك يصرخ طلبًا للتنظيف، لكن الحل ليس في العقاقير القاسية أو المواد الكيميائية، بل في عشبة بسيطة مهملة داخل مطبخك، تستخدم يوميًا في الطبخ دون أن تعلم قوتها الحقيقية إنها بذور الكراوية.

اكتشف قوة العشبة الجبارة التي تنظف القولون من الفضلات والبراز المتحجر بسرعة خارقة في كل بيت عربي

بذور الكراوية تحتوي على مركبات طبيعية مثل الكارفون والليمونين، وهي مواد فعالة تساهم في:

تحفيز حركة الأمعاء بلطف

تفتيت البراز المتحجر وتليينه دون إحداث إسهال

طرد الغازات والرواسب المتراكمة

تقليل التقلصات والالتهابات في جدار القولون

مفعول سريع دون ألم

مشروب الكراوية الدافئ يُعد من أسرع الطرق الطبيعية لتنظيف القولون.

يبدأ تأثيره بعد 20 إلى 30 دقيقة من تناوله، ويستمر لساعات بهدوء دون أي انزعاج مفاجئ، مما يجعله مثاليا للكبار والصغار على حد سواء.

طريقة التحضير البسيطة

ضع ملعقة صغيرة من بذور الكراوية في كوب ماء مغلي

غط الكوب واتركه 10 دقائق

صفي المشروب واشربه دافئا بعد وجبة الغداء أو قبل النوم

فوائد إضافية لا تتوقف عند القولون