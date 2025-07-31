الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم أنها معروفة في بعض الأوساط الطبية الشعبية، إلا أن “بذرة الملوك” تظل من أكثر الأعشاب ظلمًا وتجاهلًا، رغم قوتها المذهلة وتأثيرها الواسع على الجسم، هذه البذور الصغيرة، التي تشبه الحبة السوداء في الحجم، ليست مجرد توابل أو عنصر يستخدم مرة واحدة في العام، بل كنز علاجي حقيقي يخبئ بداخله أسرارا مذهلة.

"عشبة من الجنة متوفرة في كل مطبخ".. تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها

تعرف علميا باسم “اليولوفيرا” أو “الكروتون”، وهي بذور تنتج من شجرة تنمو في مناطق حارة، تجفف وتستخدم بحذر لاحتوائها على مركبات قوية التأثير.

ورغم أن طعمها مر ولاذع، إلا أن مفعولها في الجسم لا يُقارن، خاصة في حالات النقرس والتهابات المفاصل المزمنة.

فوائد مذهلة لبذرة الملوك

تقضي على نوبات النقرس:تحتوي على مركبات تساعد في خفض حمض اليوريك في الدم، وهو السبب الأساسي للنقرس كما يخفف الألم والتورم ويمنع تكرار الهجمات.

تخفف التهابات المفاصل والروماتيزم:بفضل خصائصها المضادة للالتهاب، تعمل على تسكين الألم وتقليل التصلب خاصة في الصباح.

تنقي الكبد وتطرد السموم:بذرة الملوك تعمل كملين قوي يساهم في تنظيف القولون والكبد، ما يمنح الجسم خفة ونشاطا واضحا.

تحفز الدورة الدموية وتحمي من تجلطات الدم بفضل مركباتها الفعالة في تنشيط القلب والشرايين.

طريقة الاستخدام الآمنة

تحذير مهم: بذرة الملوك قوية جدا ويجب استخدامها بحذر وبجرعات دقيقة فقط

في الطب الشعبي، كانت تقشر وتنقع في الماء لعدة ساعات، ثم تشرب على معدة فارغة، لكن ذلك يجب أن يتم بإشراف مختص أو معالج خبير

لا يجب تناول أكثر من نصف بذرة في المرة الواحدة، بسبب تأثيرها القوي على الجهاز الهضمي

لمن يمنع استخدامها؟