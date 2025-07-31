الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الحالة النفسية أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على صحة الإنسان الجسدية، حيث ترتبط الراحة النفسية بانضباط العادات الغذائية والقدرة على الالتزام بنمط حياة صحي. وفي ظل الضغوط اليومية المتزايدة، يعاني كثير من الأشخاص من زيادة الوزن، والتي تؤثر بدورها على توازنهم النفسي وتزيد من شعورهم بالإجهاد والقلق، ومن هنا تأتي أهمية الطرق الطبيعية والمبسطة التي لا تعتمد على نظم غذائية قاسية، بل تركز على قرارات بسيطة ذات أثر كبير، كما يوضح الدكتور السعودي خالد الخضري من خلال تجربته الشخصية في خسارة الوزن.

«رشاقتك هترجع من تاني»..طبيب سعودي يكشف عن وصفة جهنمية متوفرة بكل بيت لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن

كشف الدكتور خالد الخضري عن وصفة فعالة لخسارة الوزن ساعدته على التخلص من الدهون المتراكمة، حيث كان يعاني من مشكلات صحية متعددة كآلام القولون وارتفاع ضغط الدم والانتفاخات، نتيجة زيادة وزنه الذي بلغ 94 كيلوغرام، وأوضح أنه اتخذ قرارًا بوقف تناول الخبز بشكل كامل، وبدأ في الاعتماد على تناول جميع أنواع الطعام باستخدام الملعقة فقط، فهذا التغيير البسيط في أسلوب الطعام ساعده تدريجيًا على خسارة 14 كيلوغرام من وزنه، ليصل إلى 80 كيلوغرام، دون الحاجة إلى حرمان أو ممارسة تمارين مرهقة. وأكد أن هذه النتيجة لم تأتي من مجرد حمية غذائية، بل كانت نابعة من إصرار على تغيير نمط الحياة لتحقيق صحة أفضل.

الامتناع عن الخبز وتأثيره النفسي والجسدي

أشار الدكتور الخضري إلى أن الأسبوع الأول من امتناعه عن الخبز كان صعبًا نفسيًا وجسديًا، نظرًا لاعتياده عليه منذ سنوات، لكنه استطاع التغلب على هذا التحدي بالإرادة والتدريج، وبعد مرور عامين، أصبح لا يشعر بالحاجة إلى الخبز، حيث تأقلم جسمه ونفسيته على هذا التغيير، وبين أن قرار خسارة الوزن لا يتعلق فقط بالمظهر الخارجي، بل هو قرار لتحسين جودة الحياة بشكل عام، بما في ذلك الصحة النفسية التي تتحسن بشكل ملحوظ مع انخفاض الوزن وزيادة اللياقة البدنية، وأكد في ختام حديثه أن الالتزام بهذه الخطوة البسيطة قد يفتح الباب أمام كثيرين لتحقيق نتائج مبهرة دون عناء.