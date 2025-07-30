الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد الاهتمام بالطرق الطبيعية لإنقاص الوزن، كشف خبراء تغذية عن وصفة فعالة تساهم بشكل ملحوظ في حرق دهون البطن خلال 4 أسابيع فقط عبر تناول مزيج بسيط من القهوة وعصير الليمون.

متجرب ومفعوله سحري.. مشروب رخيص موجود في كل بيت هيخليك تخس 7 كيلو في أيام

وأوضح مختصون أن هذا المشروب عند تناوله قبل الوجبات بنحو نصف ساعة يعزز من عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الجسم وهو ما ينعكس مباشرة على تقليص الدهون العنيدة بمنطقة البطن.

وللحصول على نتائج أفضل يُنصح بممارسة رياضة خفيفة كالمشي لمدة نصف ساعة يومًا بعد يوم والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والدهون المشبعة.

وقد جات أبرز فوائد القهوة بالليمون على هذا النحو:

تنقية الجسم من السموم: المشروب يعزز من قدرة الكبد والجهاز الهضمي على التخلص من السموم.

تحفيز الجهاز الهضمي: بفضل الكافيين وفيتامين C يتم تحسين عملية الهضم والإخراج.

رفع مستويات النشاط: يمنح الجسم طاقة تساعد على ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا.

هضم الدهون: المشروب يعزز من قدرة المعدة على التعامل مع الوجبات الثقيلة.

وتؤكد التقارير، بأن هذه الوصفة رغم بساطتها ولكنها لاقت إشادة واسعة من المهتمين بالصحة والرشاقة الذين أكدوا فعاليتها شرط الالتزام بها ضمن نمط حياة صحي.

وعلى الرغم من الفوائد المتعددة لمزيج القهوة بالليمون إلا أن الأطباء ينصحون بتوخي الحذر خاصةً لمن يعانون من مشكلات في المعدة مثل قرحة المعدة أو الحموضة الزائدة حيث قد يؤدي المشروب إلى تهيّج الجهاز الهضمي.