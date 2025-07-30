الرياض - كتبت رنا صلاح - تقشير البشرة خطوة أساسية لا غنى عنها في روتين العناية اليومي، فهو يساعد على إزالة الخلايا الميتة، وتنظيف المسام بعمق، وتحفيز تجدد الخلايا، مما يمنح وجهك إشراقًا طبيعيًا وملمسًا ناعمًا كالحرير.

"وداعًا للجلد الميت والبشرة الباهتة!".. مقشر طبيعي سحري هيرجع لوشك الحيوية والنضارة في دقائق!

ورغم توفر العديد من مستحضرات التقشير الجاهزة، إلا أن المقشرات الطبيعية تبقى الخيار الأفضل، خصوصًا لأصحاب البشرة الحساسة، فهي لطيفة، فعّالة، وخالية من المواد الكيميائية القاسية.

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة سهلة لتحضير مقشر منزلي طبيعي باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، تعمل على تفتيح البشرة، تنقيتها، وتوحيد لونها من الاستخدام الأول.

مكونات مقشر الوجه الطبيعي:

1 ملعقة كبيرة سكر بني (يمكن استبداله بالسكر الأبيض الناعم للبشرة الحساسة).

1 ملعقة صغيرة عسل طبيعي (مرطب ومضاد للبكتيريا).

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند أو زيت زيتون (يغذي البشرة ويمنحها نعومة).

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري – مفيد للبشرة الدهنية فقط).

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، امزجي السكر والعسل جيدًا حتى تتجانس المكونات.

أضيفي زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وقلّبي حتى تحصلي على خليط بقوام متماسك.

إن كانت بشرتك دهنية وتتحمل الليمون، أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون وامزجي مرة أخرى.

نظفي وجهك جيدًا وجففيه بمنشفة ناعمة.

خذي كمية صغيرة من المقشر، وابدئي بتدليك وجهك بحركات دائرية بلطف، مع التركيز على المناطق الجافة أو التي تحتوي على رؤوس سوداء (الأنف، الذقن، الجبهة).

استمري في التدليك لمدة 3 إلى 5 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وجففيه بلطف.

أخيرًا، ضعي مرطب مناسب لنوع بشرتك للحفاظ على النعومة والترطيب.

نصائح مهمة:

يُنصح باستخدام هذا المقشر مرتين أسبوعيًا فقط.

تجنبي الفرك القوي لتفادي تهيج البشرة أو خدشها.

في حال وجود حبوب ملتهبة أو جروح مفتوحة، يُفضل تأجيل استخدام المقشر حتى تهدأ البشرة تمامًا.

يمكنكِ استخدام هذا المقشر للجسم أيضًا، خصوصًا للمناطق الخشنة مثل الركبتين والكوعين.

لاحظي الفرق من أول استخدام: تفتيح طبيعي، ملمس ناعم، وبشرة نضرة ومتجددة!

لماذا تختارين المقشر الطبيعي؟