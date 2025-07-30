الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل سعي الكثير من النساء، لا سيما المتزوجات، للوصول إلى بشرة ناعمة ومضيئة تعكس جمالًا طبيعيًا، تظل النتيجة في كثير من الأحيان مخيبة للآمال بسبب الاعتماد المفرط على مستحضرات تجميل قد تكون باهظة الثمن ومليئة بالمواد الكيميائية لكن الحل، كما العادة، موجود في خيرات الطبيعة ومن بين تلك الكنوز المنسية تبرز خلطة الفازلين والقرنفل، التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بطرق آمنة وسريعة، دون الحاجة لأي مركبات صناعية.

دلعي جوزك قبل ما يتجوز عليكي .. استخدمي وصفة القرنفل والفازلين كل ليلة لمدة اسبوع وشوفي الفرق بنفسك .. اليكم

تعتبر خلطة الفازلين والقرنفل من أبرز الوصفات الطبيعية التي لها فاعليتة كبيرة وسريعة في توحيد وتفتيح لون البشرة، حيث يلعب الفازلين دورًا مهمًا في ترطيب البشرة وتجديد خلاياها بفضل قوامه الغني، بينما يحتوي القرنفل على زيوت طيارة ومضادات أكسدة قوية تساعد في تفتيح البقع الداكنة وتعزيز نضارة البشرة، وللاستفادة القصوى من هذه الخلطة، ينصح بتطبيقها بالطريقة الصحيحة التي تسمح للمكونات بالتفاعل مع البشرة ومنحها التأثير المطلوب، مما يجعل هذه الوصفة خيارًا مثاليًا للحصول على نتائج طبيعية واضحة دون اللجوء إلى مواد صناعية.

طريقة تحضير كريم طبيعي لتفتيح وترطيب البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل المطحون

ملعقة كبيرة من كريم الفازلين الطبي

القليل من حليب جوز الهند

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

بضع قطرات من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا

الخطوات: