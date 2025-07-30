هبة من الله لعباده .. نبتة خضراء برخص التراب تزرع في مصر واليمن يحارب الشيخوخة ويضبط السكر في الدم ويحمي 

الرياض - كتبت رنا صلاح - رغم بساطته وتواجده الدائم في معظم المطابخ، يُعد الجرجير من أكثر الخضروات الورقية ظلمًا من حيث التقدير، إذ يختبئ خلف أوراقه الخضراء كنز غذائي هائل من الفيتامينات والمعادن والعناصر الفعالة التي تضعه في مرتبة متقدمة بين الأغذية الصحية سواء كنت غنيًا أو بسيط الحال، فإن الجرجير حاضر على مائدتك، لكن ما قد لا تعرفه هو أن هذه العشبة الخضراء تحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال، وكالسيوم أكثر من الحليب، وحديد أكثر من السبانخ.

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وأورد موقع “هيلث لاين” الأمريكي أبرز 10 فوائد للجرجير، الذي يعد أحد مكونات مائدة الطعام عند الفقراء والأغنياء على السواء لأن تناوله يوفر للجسم فوائد متنوعة، تساهم في حمايته من الأمراض المزمنة مثل السكري ومحاربة الشيخوخة، إضافة إلى كونه منشطا عاما للجسم.

إليك أبرز الفوائد التي يتميز بها الجرجير: