الرياض - كتبت رنا صلاح - تتراكم الفضلات والسموم في أجسامنا بشكل يومي نتيجة العمليات الحيوية المختلفة، ويعد التخلص منها بشكل فعال أحد مفاتيح الحفاظ على صحة الأعضاء الحيوية، ومن هنا تأتي أهمية الأعشاب الطبيعية التي تساعد الجسم على تنقية نفسه ودعم أجهزته الحيوية، ومن بين هذه الأعشاب، تبرز عشبة العرعر باعتبارها واحدة من الكنوز النباتية التي تقدم فوائد متعددة، لا سيما فيما يتعلق بصحة الكبد، وخفض الكولسترول، ودعم المناعة ومقاومة الالتهابات.

«السر اللي الكل هيموت عليه».. اكتشف سر العشبة السحرية التي تعيد احياء الكبد وتقضي على الكولسترول وتعالج

تنمو عشبة العرعر Juniperus communis L في مناطق متعددة من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وتستخدم ثمارها وأوراقها في الطب التقليدي، بفضل احتوائها على مركبات نباتية قوية. تساعد هذه العشبة في تعزيز صحة الكبد وتنشيط وظائفه، من خلال مساهمتها في التخلص من الفضلات والسموم عبر البول، كما تتميز بقدرتها على تخفيض ضغط الدم وتقليل أعراض احتباس السوائل، مما يجعلها داعماً فعالاً للجهاز البولي. يذكر أن استهلاكها يعزز إدرار البول، مما يساعد على تنظيف الكلى والمسالك البولية.

خصائص علاجية مضادة للالتهاب والأكسدة

تتمتع عشبة العرعر بخصائص مضادة للالتهاب، تسهم في تهدئة الآلام وتقليل التورم، كما أنها تحتوي على مكونات مطهرة ومضادة للميكروبات، تعمل على مقاومة البكتيريا والفطريات، بجانب ذلك تلعب مضادات الأكسدة الموجودة بها دورًا مهمًا في تقليل تأثير الجذور الحرة، مما يقي من أمراض مزمنة عديدة، كما تشير بعض الدراسات إلى تأثيراتها الإيجابية على صحة الجهاز العصبي والهضمي، فضلًا عن دورها الوقائي المحتمل ضد الخلايا السرطانية، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا واعدًا.