الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد عصير القصب من أفضل العصائر الطبيعية المعروفة والتي يحبها العديد من الأشخاص ويتم تناوله طوال العام لما له من فوائد عديدة وبالتحديد في فصل الصيف، وبالنظر إلى أنه قد تم تحضيره من مكونات طبيعية فإن ذلك يعني أن هناك كم هائل من الفوائد التي تعود على جسم الإنسان إلا أن تناوله بشكل مبالغ به يسبب عدد من الأضرار والتي نتعرف عليها من خلال هذا المقال بالإضافة إلى فوائده التي تعود على الجسم.

"لن تصدق" .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب يوميا

يقدم عصير القصب العديد من الفوائد إلى جسم الإنسان والتي تتمثل في التالي:

ترطيب الجلد والحد من الجفاف

يحتوي القصب على نسبة عالية من السكريات والماء الأمر الذي يجعله مفيد للجسم وخاصة في الحرارة الشديدة حيث ينعش الجسم.

يحسن الطاقة

يحتوي القصب على الفركتوز والجلوكوز الأمر الذي يمد الجسم بالطاقة بشكل سريع مما يجعلك في غنى عن مشروبات الطاقة المصنعة.

يعزز صحة الكلى

عصير القصب من السوائل التي يحتاج إليها الجسم وخاصة الكلى ولذلك فإنه يساعد في الحد من الإصابة بالتهاب المسالك البولية نتيجة إدرار البول.

يعزز الكبد

عند الإصابة باليرقان فإنه يتم وصف مشروب عصير القصب والذي يساعد في تنظيف الكبد من السموم.

تعزيز الجهاز الهضمي

القصب يحتوي على ألياف طبيعية تعمل على تعزيز حركة الأمعاء كما أنه يحد من الإصابة بالإمساك.

يعزز الجهاز المناعي

القصب غني بمضادات الأكسدة ومنها مركبات البوليفينولات التي تعمل على محاربة الجذور الحرة المسببة للسرطانات.

اضرار الافراط في عصير القصب

على الرغم من الكم الكبير من الفوائد التي يقدمها عصير القصب إلى جسم الإنسان إلا إن الإفراط في تناوله يؤدي إلى العديد من الأضرار والتي منها كالتالي:

رفع مستوى السكر في الدم

يحتوي القصب على نسبة عالية من السكر ولذلك فإنه غير مناسب لمرضى السكر ويجب الإقلال منه.

نسبة عالية من السعرات الحرارية

يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من السعرات الحرارية ولذلك فإنه يؤدي إلى زيادة في الوزن إذا تم تناوله باعتدال.

عدم نظافة القصب من الخارج

قد يكون عصير القصب ملوث نتيجة عدم تنظيف القصب من الخارج جيدًا وعدم تحضيره بعناية وطريقة أكثر نظافة مما يؤثر على الجهاز الهضمي.

تأثير سلبي على الأسنان

إحتواء القصب على نسبة عالية من السكريات تؤدي إلى تسوس الأسنان وخاصة عند عدم تناوله باعتدال، وينبغي استخدام غسول للفم.

نصائح لتناول عصير القصب

عصير القصب من المشروبات المفيدة للغاية والتي تفيد الجسم كثيرًا ولذلك عند تناوله يجب اتباع مجموعة من النصائح والتي منها كالتالي: