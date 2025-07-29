الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تعانين من شعر خشن، هايش، أو مجعّد مهما استخدمتِ من كريمات وزيوت؟ هل تبحثين عن وصفة طبيعية سريعة تترك شعرك ناعم كالحرير بدون مواد كيماوية أو فرد ضار؟ الحل موجود في مطبخك، والمكون السحري لا يتعدى ثمنه جنيهات معدودة.. والنتيجة هتبهرك من أول استعمال!

"اسحريهم بجمال شعرك ".. تنعيم الشعر الخشن وتطويله بمكون سحري من مطبخك والنتيجة شعر حرير في 10

نعم، “النشا” العادي الذي يُستخدم في الطهي والحلويات هو المفتاح السحري لشعر ناعم، لامع، وطويل. فالنشا يحتوي على خصائص فرد طبيعية، ويساعد على تغليف الشعر وتنعيمه، ويغذي البصيلات في العمق مما يحفز النمو ويمنع التقصف.

مكونات الوصفة:

ملعقتان كبيرتان من النشا

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من الزبادي أو اللبن الرايب

ربع كوب ماء دافئ

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطي النشا مع الماء الدافئ جيدًا حتى يذوب تمامًا.

أضيفي الزبادي والزيت وقلبي حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

قسّمي شعرك إلى خصلات، وابدئي بتوزيع الخليط على كامل الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بكيس بلاستيك أو بونيه الاستحمام واتركي الخلطة لمدة 10 إلى 15 دقيقة فقط.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب، ثم استخدمي البلسم كالعادة.

اتركي شعرك ليجف في الهواء وستلاحظين الفرق من أول مرة!

النتيجة:

شعر ناعم كالحرير

لمعان طبيعي بدون دهون

ترطيب فوري وملمس ناعم

تقليل الهيشان والتطاير

تحفيز نمو الشعر مع الاستخدام المنتظم

مميزات الوصفة: