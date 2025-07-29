 "هتخس من غير متحس".. فكرة جهنمية للتخسيس لكن بمنع مكون تأكله كل يوم.. اليك سر الوصفة!!

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الخبز من الأطعمة الأساسية في معظم الوجبات، إلا أن كثيرًا من الناس يسعون إلى إنقاص وزنهم من خلال منع تناول الخبز، خاصة الخبز الأبيض، لما له من تأثير مباشر على السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

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الخبز يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وخاصة الأنواع المصنوعة من الدقيق الأبيض المُكرر، الذي يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة ويؤدي إلى تخزين الدهون وعند الامتناع عن تناول الخبز، يبدأ الجسم في البحث عن مصدر آخر للطاقة، فيلجأ لحرق الدهون المخزنة، مما يسهم في فقدان الوزن بشكل تدريجي.

منع الخبز يُقلل أيضًا من احتباس السوائل في الجسم، حيث إن الكربوهيدرات تُساعد على حبس الماء داخل الجسم لذا، يُلاحظ البعض نزولًا سريعًا في الوزن في أول أيام الامتناع، ويكون أغلبه من الماء الزائد.

فوائد الوصفة