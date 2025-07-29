الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الآونة الاخيرة انتشارا واسعا لاستخدام الكركم كمشروب صباحي لما له من فوائد صحية موثقة من خلال التجارب الشخصية والدراسات العلمية وقد قررت فتاة سعودية في مقتبل العمر ان تخوض هذه التجربة بنفسها فتناولت ماء الكركم يوميا لمدة شهر كامل لتكتشف بنفسها تأثيره على بشرتها وصحتها العامة لم تكن تتوقع الكثير في البداية لكنها فوجئت بنتائج غير متوقعة قلبت يومها رأسا على عقب وغيرت مفهومها عن هذه العشبة الذهبية.

فتاة سعودية في عمر الزهور .. تحكي تجربتها الشخصية مع ماء الكركم بعدما تناولته لمدة شهر كامل .. هذا ما ظهر

بدأت التغيرات تظهر على جسد الفتاة بعد مرور اسبوعين فقط من الانتظام على شرب ماء الكركم في الصباح حيث لاحظت اختفاء البقع الداكنة التي كانت تؤثر على صفاء بشرتها كما اصبحت البشرة اكثر نعومة واشراقا مما رفع من ثقتها بنفسها الى جانب ذلك تحسن ملمس شعرها وتوقفت مشكلته الاكبر وهي تساقطه المفرط الامر الذي جعلها اكثر راحة في مظهرها الخارجي وعلى الجانب الصحي بدأت تشعر بارتفاع في نشاطها اليومي وزيادة في مستوى طاقتها دون الحاجة الى منبهات او مكملات غذائية.

فوائد ماء الكركم كما تؤكدها الابحاث العلمية

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي اثبتت الدراسات انها تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات مما يساعد في تقليل الالتهاب داخل الجسم والوقاية من الامراض المزمنة كما ان لهذه المادة تأثيرا ايجابيا على وظائف الدماغ حيث تساهم في تعزيز الذاكرة والوقاية من التدهور العصبي مثل الزهايمر الى جانب ذلك فقد اشارت ابحاث متعددة الى دور الكركم في مقاومة الخلايا السرطانية ودعم الجهاز المناعي ومن الفوائد المهمة ايضا دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم ومكافحة الغازات والحموضة مما يجعل شرب ماء الكركم عادة يومية صحية وسهلة.