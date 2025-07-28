الرياض - كتبت رنا صلاح - الذاكرة من أعظم النعم التي وهبها الله للإنسان، فهي مفتاح التعلم والحياة اليومية السليمة، ومع تقدم العمر قد يعاني الكثيرون من ضعف القدرة على التذكر أو الإصابة بالخرف والزهايمر، لكن الدراسات الحديثة أثبتت أن تدريب الدماغ بانتظام يمكن أن يحمي الذاكرة ويحافظ على حيويتها، فقد أكدت البروفيسورة إيرينا روشينا من قسم علم النفس العصبي بجامعة موسكو أن ممارسة بعض الأنشطة العقلية البسيطة يوميا، حتى ولو لمدة 20 إلى 30 دقيقة فقط، تعزز القدرة على الحفظ وتقلل من خطر تدهور الذاكرة.

«سر سماوى هيغير حياتك»...تمرين لو فعلته ثلاث مرات قبل النوم يحميك من الخرف والزهايمر ويجعل ذاكرتك حديد

من بين أبرز التمارين التي أوصت بها البروفيسورة تقنية فيثاغورس، وهي تعتمد على تذكر تفاصيل الأحداث اليومية في المساء بنفس ترتيب وقوعها، وهذا التمرين يساعد على تنشيط الدماغ وتحفيز مسارات التذكر من خلال إعادة الأحداث وتسلسلها في الذهن، كما يمكن تعزيز الذاكرة بتحديات عقلية أخرى مثل محاولة تذكر أكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف معين، وهو نشاط يحفز مراكز اللغة والذاكرة في الدماغ

أنشطة ذهنية أخرى للحفاظ على قوة العقل

تشمل التمارين المفيدة أيضا الحساب الذهني، وحل الكلمات المتقاطعة، واسترجاع تفاصيل أحداث الماضي، وتوصي الدراسات بالمواظبة على القراءة وإعادة سرد ما تم قراءته، إضافة إلى الكتابة اليدوية ودراسة اللغات الأجنبية، فهذه الأنشطة لا تدعم الذاكرة فحسب، بل تعزز القدرات العقلية بشكل عام، وتؤكد البروفيسورة روشينا أن الانتظام في هذه التمارين هو المفتاح الحقيقي لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.