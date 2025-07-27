الرياض - كتبت رنا صلاح - بينما تتسابق شركات الادوية لصنع اقراص سحرية لتحسين الذاكرة، كانت الطبيعة قد سبقت الجميع وقدمت لنا هدية لا تقدر بثمن، نبتة خضراء، تبدو عادية للوهلة الاولى، لكنها تحمل في اوراقها سرا قادرا على احياء نشاط العقل وكانك تعيد تشغيله من جديد، انها ليست وصفة من الخيال، بل الجنكة، عشبة عريقة تعود بتاريخها الى الاف السنين، وتثبت اليوم ان الحلول العظيمة غالبا ما تكون بسيطة، ومتوفرة في بيتك دون ان تدري.

«كنز من كنوز الطبيعة»… عشبة عجيبة متوفرة بكل بيت تعزز الذاكرة وتعيد العجائز إلى بالعكاز شبابًا بفترة قصيرة

تنتمي عشبة الجنكة الى اقدم انواع النباتات التي عرفتها البشرية، وقد نشأت في الصين وظلت جزءا اصيلا من الطب التقليدي هناك، وتكمن قيمتها في احتوائها على مركبات فعالة ابرزها الفلافونويدات، وهي مضادات اكسدة قوية تساهم في حماية خلايا الدماغ من التلف، وتحسين تدفق الدم الى المخ، مما يساعد على تعزيز الذاكرة، ورفع مستوى التركيز، وحتى تاخير ظهور اعراض الشيخوخة العقلية مثل الزهايمر والخرف.

طرق الاستخدام الامن والفعال

يمكن تناول عشبة الجنكة على هيئة مكملات غذائية متوفرة في الصيدليات، او من خلال غلي اوراقها وتناولها كمشروب يومي، وللحصول على افضل النتائج، ينصح بالاستمرار في الاستخدام لمدة لا تقل عن شهر.

تحذيرات لا بد منها

ورغم كل هذه المنافع، لا بد من التنويه الى اهمية استشارة الطبيب قبل بدء الاستخدام، خاصة لمن يتناولون ادوية اخرى، تجنبا لاي تداخلات دوائية او اثار جانبية محتملة.