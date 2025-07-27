«وداعا لعلاج الكيماوى».. عشبة جهنمية جبارة تقضي على الورم تماما تنمو في فصل الشتاء 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد السرطان من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الإنسان، ويبحث الأطباء والباحثون دائما عن علاجات طبيعية تدعم سبل الوقاية والعلاج، من بين هذه الحلول الطبيعية ظهرت نبتة بقلة الرجلة، وهي نبتة برية تنمو دون تدخل الإنسان، خصوصا في مزارع الوادي الجديد، وقد أثبتت الدراسات أن لهذه النبتة قدرة كبيرة على الحد من نمو الخلايا السرطانية، إضافة إلى دورها الفعال في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يجعلها خيارا طبيعيا مهما لتعزيز الصحة العامة.

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تتميز نبتة بقلة الرجلة بتركيبتها الكيميائية الغنية والمواد المخاطية التي تدخل في العديد من الصناعات الدوائية، وتستخدم هذه النبتة بشكل أساسي في علاج أمراض مزمنة مثل السرطان، بفضل ما تحتويه من مركبات فعالة، تشبه أوراقها أوراق البطيخ الصغيرة لكنها أكثر سماكة، ويمكن تناولها نيئة، أو فرمها وطهيها بطريقة مشابهة للملوخية أو السبانخ، كما أنها تستهلك مع الخبز أو في الأطباق المطبوخة، مما يجعلها سهلة الدمج في النظام الغذائي اليومي.

دورها في الوقاية من أمراض القلب والشرايين

تعد بقلة الرجلة من الأعشاب الطبية المعروفة في الطب الصيني التقليدي بقدرتها الكبيرة على حماية القلب وتقليل خطر تصلب الشرايين، فهي تعمل على تحسين الدورة الدموية والحد من تراكم الدهون الضارة في الأوعية الدموية، ما يقلل بدوره من احتمالية الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، إضافة إلى ذلك، فإنها تشكل مصدرا مهما لمضادات الأكسدة التي تساهم في محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، مما يجعلها عنصرا رئيسيا في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، خاصة السرطان.