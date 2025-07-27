الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضح الدكتور كاران راجان، أخصائي الجراحة الهضمية، أن هناك فاكهة تساعد على التخلّص من أكثر مشكلات الجهاز الهضمي إزعاجًا، والتي يُعاني منها عدد كبير من الأشخاص، وهي مشكلة الإمساك.

للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كاران راجان إن حبة كيوي واحدة تُساهم في التخفيف من الإمساك بشكل فوري، حيث لجأ إلى منصة تيك توك لمشاركة متابعيه، الذين يبلغ عددهم 5.3 مليون شخص، بأطعمة ثبت علميًّا أنها تُحسّن من صحة الأمعاء.

وتتصدّر هذه القائمة فاكهة الكيوي الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تقوم بجذب الماء لتكوين “هلام” داخل الأمعاء، مما يجعل البراز أكثر ليونة ويُسهّل من حركته، أما الأطعمة الأخرى المليئة بالألياف القابلة للذوبان، فتشمل: التين، والأفوكادو، وبذور الكتان، والتفاح.

والجدير بالذكر أن الإمساك المتكرّر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، إذ كشفت الدراسات أن الإمساك المزمن قد يُضاعف خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي بمقدار مرة ونصف، ويُعزى ذلك إلى تراكم السموم في الأمعاء بسبب بقاء الفضلات لفترات طويلة.

القهوة للإمساك

كما أشار الدكتور كاران راجان إلى أن القهوة تندرج ضمن قائمته للأطعمة التي تُعزز صحة الأمعاء، موضحًا أن هذا المشروب المُنبه “يرتبط باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وتقدّم تليّف الكبد”، وأضاف: “تحتوي القهوة على الألياف القابلة للذوبان والبوليفينول، والتي تعمل كمضادات حيوية تُغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة، وقد تُساعد القهوة أيضًا في تحسين حركة الأمعاء، مما يجعلها فعالة في تقليل الإمساك”، مُشددًا على أن القهوة سريعة التحضير وكذلك القهوة منزوعة الكافيين لهما نفس الفوائد تقريبًا.

المكسرات للإمساك

بالإضافة إلى ذلك، أضاف راجان إلى قائمته مزيجًا من المكسرات مثل اللوز، والجوز، والفستق، مشيرًا إلى أن هذا المزيج يُوفّر “تنوّعًا من الألياف الغذائية التي تُعزّز التنوّع الميكروبي في الأمعاء”، وقد أشارت الدراسات إلى أن تناول المكسرات بانتظام – بمقدار يتراوح بين 20 إلى 30 جرامًا يوميًّا – يُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك من خلال خفض الالتهابات في الجسم وتحسين تنوّع البكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.

أما الطعام الأخير في قائمة راجان فهو الزبادي، حيث أوضح أنه قد يُساعد في التخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الإمساك.