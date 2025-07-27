خبير تغذية يكشف عن عشبة خضراء تحمي من فقدان البصر في الشيخوخة ويقويه كانك شباب

الرياض - كتبت رنا صلاح - من الأعشاب الخضراء التي تحظى باهتمام كبير في عالم التغذية الشبت الذي أثبتت الدراسات أن له دورًا فعالًا في حماية العين من بعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر ومن أبرزها التنكس البقعي الذي قد يؤدي إلى فقدان البصر عند كبار السن خاصة بين سن الستين والسبعين

الشبت ومركباته المفيدة لصحة العين

الشبت يحتوي على مركبات هامة مثل الاسترات والكاروتينات وهي مواد تعمل كمضادات أكسدة وتلعب دورًا مهمًا في الوقاية من تلف خلايا الشبكية الناتج عن التقدم في العمر كما أنها تساهم في تقوية النظر وتحسين القدرة على تمييز التفاصيل الدقيقة للأشياء

دور الخضراوات الورقية في النظام الغذائي

فوائد الشبت في الوقاية من فقدان البصر

الاعتماد على تناول الشبت بشكل منتظم إلى جانب أعشاب وخضراوات أخرى مثل الكزبرة والبقدونس يساعد على تعزيز صحة العين وحمايتها من الأمراض التنكسية كما أن هذه الخضراوات تساهم في تقوية المناعة وتحسين الهضم والوقاية من بعض أنواع السرطان

التغذية الصحية والوقاية من الأمراض

الاهتمام بإدخال الشبت في الوجبات اليومية مثل السلطات والشوربة وأطباق الخضار يمنح الجسم مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن التي تحسن من وظائف الجسم وتقلل من علامات التقدم في السن ولهذا يعتبر الشبت أحد الأعشاب السحرية التي يمكن الاعتماد عليها للوقاية من فقدان البصر والمشاكل الصحية المرتبطة بالشيخوخة