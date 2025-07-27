الرياض - كتبت رنا صلاح - الهيل أو ما يُعرف في بعض الدول العربية بـ**”الحبهان”** هو واحد من أقدم التوابل التي عرفها الإنسان، ويتميّز برائحته الزكية ونكهته القوية التي تُضفي عمقًا وطابعًا مميزًا للطعام والمشروبات، لا سيما القهوة العربية والشاي الهندي.

"كنز طبيعي مهمل!".. اكتشف فوائد نبات الهيل السحرية اللي هتقوي جسمك وتحمي صحتك من أول استعمال!

لكن الهيل ليس مجرد بهار… بل هو كنز علاجي غني بالمركّبات المفيدة والزيوت الطيّارة التي جعلته عنصرًا مهمًا في الطب البديل، وحتى في صناعة العطور والمستحضرات التجميلية.

أين ينمو الهيل؟

ينمو الهيل في البيئات الاستوائية الرطبة، ويُزرع على نطاق واسع في:

الهند (أكبر منتج ومُصدّر عالميًا)

سريلانكا

جواتيمالا

إندونيسيا

يتطلب الهيل تربة غنية ورطوبة عالية، لذا يُعد من المحاصيل التي تحتاج عناية خاصة.

فوائد الهيل الصحية: أكثر من مجرد نكهة!

رغم صغر حجمه، إلا أن الهيل يحمل مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية المدهشة، ومنها:

يعزز الهضم ويفتح الشهية

يُستخدم الهيل تقليديًا لتحفيز إفراز العصارات الهضمية وتحسين عملية الهضم، كما يساعد في التخلص من الغازات والانتفاخ.

مفيد للجهاز التنفسي

يعمل كمهدئ طبيعي للسعال والربو، ويُستخدم في علاج التهابات الشعب الهوائية وتحسين التنفّس لدى مرضى الحساسية.

يحارب القلق والتوتر

تناول الهيل مع الشاي أو استنشاق رائحته يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتحسين المزاج، ويُستخدم كعلاج داعم لحالات القلق والاكتئاب.

يُخفف الصداع ويقاوم التعب

بفضل خصائصه العطرية والمُنشّطة، يساعد الهيل في تقليل الصداع العصبي وتحسين التركيز والانتباه.

يطهّر الجسم من السموم

يساعد على تنشيط الكلى وتخليص الجسم من الفضلات والسموم، ويُعتبر مضادًا طبيعيًا للبكتيريا والفطريات.

يُنشط الدورة الدموية

تناوله بانتظام يساعد على تحسين تدفق الدم وتعزيز الطاقة البدنية، مما يجعله مفيدًا للحيوية والقدرة العامة.

. يُقلل من آلام المخاض

في بعض الثقافات، يُستخدم الهيل لتخفيف تشنجات الولادة وتقليل حدة آلام المخاض لدى الحوامل (بعد استشارة الطبيب).

القيمة الغذائية للهيل

الهيل غني بمكونات غذائية قيّمة رغم الكميات الصغيرة المستخدمة منه:

العنصر الفائدة

فيتامين C مضاد للأكسدة، يدعم المناعة

الحديد يساهم في تكوين الهيموغلوبين

الكالسيوم يقوي العظام والأسنان

البوتاسيوم يدعم صحة القلب وينظم الضغط

الفسفور مهم لوظائف الدماغ والكلى

المنجنيز يعزز امتصاص العناصر الغذائية

كل 100 جرام من الهيل تحتوي على:

311 سعرة حرارية

بروتينات – كربوهيدرات – دهون – ألياف غذائية

أحماض عضوية مثل حمض النمليك وحمض الخليك

أنواع الهيل الشائعة

توجد عدة أنواع من الهيل تختلف في الطعم والرائحة والمصدر:

حبوب المالابار – شائعة في الهند، خضراء ورائحتها قوية

حبوب الألبي – بيضاء وأقل نكهة

حبوب الميسور – ذات جودة عالية وحجم كبير

حبوب المانغالور – مخصصة للطحن والاستخدام التجاري

تنبيه هام: الهيل مفيد… ولكن باعتدال!

رغم فوائده المتعددة، إلا أن الإفراط في تناول الهيل قد يؤدي إلى:

تهيج المعدة لدى البعض

التفاعل مع بعض الأدوية، خاصة أدوية الضغط أو مميعات الدم

ارتفاع في مستوى الحموضة عند استخدامه بكثرة

لذلك، يُنصح بعدم الإفراط في استخدامه، واستشارة الطبيب إذا كنت تتناولين أدوية بانتظام أو تعانين من حالات صحية مزمنة.