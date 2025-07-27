الرياض - كتبت رنا صلاح - الجمال الحقيقي لا يأتي فقط من مستحضرات التجميل، بل من روتينكِ الغذائي اليومي. فالبشرة تحتاج إلى تغذية داخلية مستمرة، والمشروبات الطبيعية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة تُعد من أسرار العناية الذكية بالبشرة.

"أسرار الجمال في مشروبات بسيطة!".. تعرفي على 8 وصفات طبيعية تحافظ على بشرتك ناعمة وصافية طول

في هذا المقال، جمعنا لكِ قائمة بأفضل 8 مشروبات طبيعية يُوصي بها خبراء التغذية والتجميل، لتحصلي على بشرة نضرة، مرطّبة، ومليئة بالحيوية… من الداخل إلى الخارج!

الشاي الأخضر: حارس البشرة من الشيخوخة

غني بمضادات الأكسدة وخاصة الكاتيشين، ما يجعله فعّالًا في:

مقاومة الجذور الحرة التي تُسرّع الشيخوخة.

تهدئة الالتهابات والحساسية الجلدية.

تعزيز مرونة البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

اشربي كوبين يوميًا دون سكر، ويفضل بين الوجبات.

عصير الخيار: مرطبكِ الطبيعي من الداخل

الخيار يحتوي على أكثر من 90% ماء، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم:

يرطّب الجلد من الأعماق.

يقلل الانتفاخ حول العينين.

يُهدّئ تهيّج البشرة.

جرّبيه مع أوراق النعناع الطازجة وقطرات الليمون لمذاق صيفي منعش!

عصير الرمان: سرّ شباب دائم

الرمان يحتوي على البوليفينولات وفيتامين C، اللذَين:

يعززان إنتاج الكولاجين.

يمنحان البشرة إشراقًا طبيعيًا.

يحسّنان الدورة الدموية.

كوب واحد يوميًا كفيل بإحياء نضارة وجهك!

عصير التوت البري: درع مضاد للتجاعيد

التوت غني بمضادات الأكسدة التي:

تحمي البشرة من التصبغات.

تقلل التجاعيد الدقيقة.

تقاوم تأثير الشمس والتلوث.

يمكنكِ تناوله أو إضافته إلى السموذي الصباحي.

ماء الليمون الدافئ: إشراقة تبدأ من الصباح

يُطرد السموم من الجسم، ويحسّن صحة الجهاز الهضمي:

ينقّي الجلد من البثور والبقع.

ينشّط إنتاج الكولاجين.

يحارب البهتان.

ابدئي يومك بكوب ماء دافئ مع نصف ليمونة!

الكاكاو الخام: مشروب الدفء والنضارة

الكاكاو غير المحلى غني بالفلافونويدات والمغنيسيوم: