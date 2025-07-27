العشبة السحرية حيرت الملايين .. عشبة معجزة تقضي على آلام القولون وتعزز وظائف الكلي وتنقي الكبد من السموم

الرياض - كتبت رنا صلاح - منذ القدم كانت الطبيعة مصدرًا غنيًا بالعلاجات التي اعتمد عليها الإنسان منذ آلاف السنين، ولا تزال الأعشاب تحتل مكانها كبيرة في الطب البديل حتى يومنا هذا، هذا علي الرغم من التقدم الطبي والعلمي نجد ان أنظار الكثيرين تتجه مجددًا نحو النباتات الطبية، بحثًا عن علاجات طبيعية وآمنة لمجموعة متنوعة من الأمراض والمشكلات الصحية، والت من ابرزها مشاكل الجهاز الهضمي ومن بين الأعشاب المستخدمة في علاج ألام الجهاز الهضمي ، تبرز عشبة الشيبة المعروفة أيضًا باسم “الشيح” – كواحدة من الأعشاب ذات الفوائد الواسعة والاستعمالات المتعددة، فهي تتميز بتركيبة غنية من الزيوت الطيارة والمركبات النشطة التي تجعلها فعالة في علاج بعض الاضطرابات الهضمية، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، ودعم جهاز المناعة، فضلاً عن دورها في طرد الطفيليات من الجسم.

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تتميز عشبة الشيبة بخصائص طبية متعددة تجعلها من الأعشاب المهمة في الطب الشعبي والبديل، إليك أبرز فوائدها:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تُستخدم الشيبة منذ قرون لتحسين عملية الهضم، إذ تساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية، مما يخفف من عسر الهضم، الانتفاخ، والغازات.

طرد الديدان والطفيليات المعوية:

من أبرز استخدامات الشيبة قدرتها على طرد الديدان المعوية، خاصة الديدان الشريطية، بفضل مركباتها النشطة مثل “الثوجون”.

مضادة للالتهابات والبكتيريا:

تحتوي الشيبة على مضادات أكسدة ومركبات مضادة للبكتيريا، مما يجعلها مفيدة في مقاومة بعض أنواع العدوى وتخفيف الالتهابات.

تسكين الآلام:

تعمل الشيبة كمسكن طبيعي، حيث تساعد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وكذلك تقلصات الدورة الشهرية عند النساء.

تحسين النوم والحد من التوتر:

بفضل تأثيرها المهدئ، يُعتقد أن الشيبة تساهم في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، خاصة عندما تُستخدم على شكل شاي دافئ قبل النوم.

طريقة إستخدام عشبة الشيبة

لتحقيق أفضل فائدة من عشبة الشيبة، يفضل غلي أوراقها وتناولها مرة واحدة يوميا.

علاج أمراض الجهاز الهضمي