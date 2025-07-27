الرياض - كتبت رنا صلاح - لاشك أن التخلص من البراز المتحجر فيه من أهم ما يجب الحرص عليه حيث أنه يتسبب في عدة مشاكل مع آلام في البطن ووجود روائح غير جيدة بالمرة، ولذلك يتم البحث عن حلول ولن تجد أفضل من الطرق الطبيعية التي سوف تخلصك من مشاكل القولون المختلفة ومنها التخلص من البراز المتحجر سوف نتعرف على فوائدها وطريقة استخدامها من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

«مش محتاج تروح للدكتور تاني جبتلك حل البراز المتحجر؟!!!»..جرب هذه الطرق لتنظيف القولون وطرد البراز المتحجر

هناك عدد من الطرق التي سوف تساعدك في التخلص من البراز المتحجر والتي تتمثل فيما يلي:

شرب كميات وفيرة من الماء بشكل يومي.

الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية.

الابتعاد عن الطعام الثقيل.

عشبة السنا للتخلص من البراز المتحجر

يمكنك ان تقوم بغلي كوب من الماء مع اضافة معلقة واحدة من عشبة السنة علية ومن ثم التحلية بالسكر وتلج الكوب حتى يبرد ونقوم بعدها بشرب هذا الكوب للتخلص من أي براز متحجر، كما أنها تساعد في طرد للغازات والمساهمة في تحسين عملية الهضم والتخلص من الإسهال المزمن.

عصير الليمون

يمكنك ان تقوم باستخدام كوب من عصير الليمون الطازج مع وضع ملعقة واحدة من العسل للتحلية ثم يتم شرب هذا الكوب من عصير الليمون للتخلص من البراز متحجر، كما يساعد في تحسين عملية الهضم بشكل كبير.

عشبة الزجاج

تعتبر من أفضل ما يمكنك استخدامه للتخلص من مشاكل القولون المختلفة حيث انها تتميز بوجود مجموعة كبيرة من الألياف الطبيعية بداخلها، فيمكنك أن تقوم بشرب كوب من المياه الدافئة مع معلقة واحدة من عشبة الزجاج بجانب تحليتها بالعسل لتحصل على أكبر فائدة ممكنة بكل بساطة.